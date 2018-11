FÚNEBRES | 22 de noviembre de 2018

22/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Miguel Enrique Marcos (Bs. As.)

- Mercedes Carmen Cardozo

- Rufino Olegario Ibarra

- Miguel Ángel Kovalehuk

- Sixto Patricio Herrera

- Lita Sabina López (La Banda)

- Félix Crecencio Díaz (Loreto)

- Patricia Alejandra Beltrán

Sepelios Participaciones

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Adriana Martínez de Kurán participa el fallecimiento del papá de Fernando y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Los compañeros de su hijo Fernando: Gringa, Magalí, Carlitos, Fernando, Marcelo, Raúl, Juan, Jose Luis, Ricky, Barby y Adriana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. Ana Carolina Abraham. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Ana Carolina Abraham. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cra. Ana Carolina Abraham. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CAPILLA, MARIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su esposa Ana Rosa Rodríguez, hijos Mario, Víctor, Roxana, hijos pol. Susana Cristina y Luis, sobrina Marcela e hijo Franco, nietos y bisnietos. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CAPILLA, MARIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina, su nieto Mateo, Monina Ibáñez participan con dolor el falecimiento del tío de su amiga Nané. Elevan oraciones por la paz de su alma.

CARDOZO, MERCEDES CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su esposo Felipe Alvarado, sus hijos Javier Alvarado sus nietos Javier, Mariber, Ian, Javier y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. El Colegio de Fonoaudiólogos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de la colega Lic. Natalia Beatriz Conchillo. Acompaña a su familia en este momento.

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos del Centro de Atención Múltiple "María Magdalena", Clodomira, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Lic. Natalia Conchillo ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Su madre Toty Fernández, su esposa Patricia, sus hijos Martín y Nicolás, hnos. sobrinos y demás fliares. participan su fallec., sus restos fueron inhumados cementerio Los Flores, servicio Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Que el Señor lo reciba en su Reino". Sus primos políticos Dany y Andrea, sus sobrinas Ara e Isa, sus amigos Nancy y Gastón Concha participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Patry, a sus hijos Nico y Martín tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Su tía Olga Fiad y primos Leisa, Héctor, Marcela, Jime, Mili y Rosario, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te llevaremos en nuestro corazón. Descansa en Paz.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y le de fortaleza a tu esposa e hijos. Su tío Alonso Vazquez y Sra. sus primas Cecilia, Laura y Soledad con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. A nuestro amigo y compañero recordaremos por siempre. Difícil olvidar a quien estuvo siempre que lo necesitamos. Acompañamos a su esposa Patricia, sus hijos Martin y Nicolás, a su madre y sus hermanos en tan difícil momento. Que encuentren consuelo a este dolor. Daniel Azar y Andrea Bravo participan su fallecimiento.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Dr. Sosa Juan Manuel, Dr. Marcelo Raúl Héctor Daniel, acompañan en el sentimiento en este difícil momento a su flia. Especialmente a nuestra compañera de trabajo Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Comunidad Educativa del Bachillerato Nº 1 Perito Moreno, participa con profundo dolor el fallecimiento del empleado de esta Institución. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau, Osvaldo Palau, María Inés Fiad de Palau y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Patri y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Luis Rodolfo Paz, su esposa María Alicia Cáceres de Paz, sus hijos Rody, Hugo y Roxana y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Ariel y acompañan a Patry, Martín y Nico en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Francisco Lepori, su esposa Roxana María Paz, sus, hijas Florencia, Belén y Sol, sus hijos políticos Andrés y Víctor, sus nietos Benjamín, Milena y Valentina participan con profundo dolor el fallecimiento de Ariel y acompañan a Patry, Martín y Nico en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Médicos y Personal del Sanatorio San Roque S.R.L., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Dr. Muratore Ángel y flia., participa con profundo dolor su inesperada partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Constantino Gómez Montero, sus hijos Anita y Álvaro, Mariano y Andrea, Silvia y Oscar ( a ) acompañan a su hermana Vero y a toda su familia en estos dolorosos momentos, elevan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus primos Mary, Juancho, Ale y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú Señor, aseguras mi descanso". Jorgelina, Mónica y sus padres participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Compañeros de la cooperadora de la Escuela de Música Nº 1 "Nicolás Segundo Gennero", acompañan a la Prof. Verónica Dorado y su flia. en el hondo pesar y elevan oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Néstor Rodolfo Paz, Margarita O´Mill, sus hijos: Maximiliano y Patricia, Agustín y Tatiana, Rodrigo y Luisina y Gustavo participan con dolor su fallecimiento. Piden oraciones para él y cristiana resignación para su familia.

HERRERA, SIXTO PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus hermanos Elsa Amalia y José Félix Herrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA, SIXTO PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su compañera: Noemí Díaz, sus hijos: Daniel, Patricia y Cecilia Díaz Caceres, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, SIXTO PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. La comunidad Educativa del Colegio Agrotécnico La Granja, participa con dolor el fallecimiento del Sr. esposo de la Sra. Noemí Díaz. Se ruega una oración en su memoria.

HERRERA, SIXTO PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Daniel Spath y compañeros de Sgo. Electricidad y Servicios, acompañan a la familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, SIXTO PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su compañera de la vida Noemí Diaz y sus hijos Daniel, Patricia y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, RUFINO OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Su esposa Ferreira Marta, sus hijos Griselda y Viviana, sus nietos Sol, Lucía, Florencia y Lucio, bisnieta Luisana. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con dolor el fallecimiento de nuestro gran amigo y jugador Luis. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan pronta resignación para toda su familia.

LÓPEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 20/11/18|. Su esposa Dora Coronel, hijos Juanjo, Carla y María, nietos y demás flaires. participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 20/11/18|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco y familia participan el fallecimiento del padre de Juan José. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Arq. Patricia Legname participa con dolor el fallecimiento del padre del Cr. Cristian Mansilla. Ruega oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Cristian Alfredo Mansilla. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cr. Cristian Alfredo Mansilla. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cr. Cristian Alfredo Mansilla. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Su esposa Laura Manzoratte, sus hijos Florencia, Valeria, Paula y Valentín Marcos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. "... Y el amor es eterno... así como te quisimos tanto, permanecerás en nuestro corazón". Su madre Rosa Otilia Domínguez de Marcos, sus hermanos Graciela Isabel Marcos de Corbalán y Luis Ramón Corbalán; Carlos Gustavo Marcos y Mónica Zeballos y sus sobrinos María Cecilia, Luis Martín, Franco e Ignacio Corbalán; Facundo, Rocío, Julieta y Benjamín Marcos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. "Querido primo, Dios te llevo a descansar al lado de tu adorado padre Luli, alivia el corazón de tus seres queridos y protégelos". Sus primos Lucrecia y Ricardo Marcos; su prima política Lic. Silvia Escalada de Marcos y sus sobrinos Guadalupe, Benjamín, Candela y Valentina Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES DE AHUMADA, AÍDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 19/11/18|. Horacio Silvio Alfano, su esposa Nilda Montenegro e hijo Dr. Horacio Renato Alfano participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Aida. Ruegan pronta resignación para su esposo Tango, sus hijas Marina, Lucía y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN GUSTAVO (Boyi) (q.e.p.d) Falleció el 21/11/18|. Su madre Aida, esposa Irene, hijos Santi, Gusti, Pablo, Florencia, hnos. Ale, Machi, Jorge, Oscar, Cristian, Carola, Daniela, Pitu, demás fliares. amigos, vecinos partic. su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy cementerio El Dean a las 10,30 hs. casa de duelo: Av. Belgrano (s) 4551. EMPRESA SANTIAGO.

VÉLIZ, MARCELO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Sus hijos Enrique, Celso, Manuel, Raquel, Elidoro, Mabel, Celina, hijos pol, nietos, bisnietos, sus restos serán inhumados en el cement. de Luján a las 17 hs. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ¡Tito querido! Dios y la Virgen de la Merced, velen tu sueño eterno. Hoy se cumplen tres meses de tu repentina partida, que nos dejó triste y llenos de dolor, te extrañamos cada día y nos parece que llegarás, pero la realidad nos golpea con fuerza. El vacío que dejaste en nuestros corazones y hogar, es tan grande que solo el recuerdo de los momentos compartidos y la presencia de Lauti, nuestro nietito nos ayuda a sobrellevar tu ausencia física, siempre te amaremos y vivirás en nuestros corazones hasta nuestro reencuentro para no separarnos jamás. Descansa en paz mi amor. Tu esposa Teresa B. de Auat, tus hijos Mercedes, Anita y Martí Auat y sus familias invitan a la misa a realizarse en la iglesia la Merced hoy a las 20.30 hs.

BERNARDO, CONCEPCIÓN ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su hija María Rosa Josefina Agüero Lami, su esposo Luis Octavio Garay, flia. política: Alba Azucena Navarro de Garay, Mocha, Pedro, Carolina, Ma. Sara y Juan Manuel, invitamos a la misa hoy en la Catedral Basílica a las 20,30 hs. con motivo de cumplirse un mes de su partida al Renio de Dios. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, RAÚL ORLANDO (Lichi) (q.e.p.d.)|. Al cumplirse veinte años de su partida. Nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna junto al Señor. Su esposa Clotilde, sus hijos Mario, Raúl, Aurora; sus hijos políticos, nietos, bisnieta, ruegan por el eterno descanso de su alma e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia de Sumampa. Se ruega una oración en su memoria.

LLANOS, MIRYAM CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/04|. Miryam, hoy hace 14 años de tu partida sin regreso, mi corazón se acelera cada día más, no encuentro consuelo, fuiste una persona tan generosa, espóntanea con las personas que necesitaban una mano solidaria, pero el Señor lo quiso así, mi amor ya llegará el día para estar juntos para siempre. Te amo, hija. Tu madre invita a la misa mañana a las 20 hs. en parroquia Santa Rita.

Agradecimientos

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su esposa Yolanda Beatriz Rodríguez, su hija Natalia Conchillo, sus nietos Luisina y Valentín, agradecen a todo el cuerpo médico del Sanatorio Norte, enfermeros, personal de cocina y especialmente a los Dres. Alejandro Ábalos y Dra. Ämbrosini por la calidez humana, como así también a familiares, amigos y vecinos, que nos acompañaron en este triste momento.

Recordatorios

La Banda

BELTRÁN, PATRICIA ALEJANDRA (.q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su esposo Armando Prina sus hijos Ivan, Micaela, Narela, sus hija política Sole su nieta Ailen y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia SEVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELTRÁN, PATRICIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón, que ilumine el camino que empiezas a recorrer, donde reina la paz, el descanso eterno y te proteja con su mirada''. Sus padres César y Dominga, sus hermanos César, Susana, Walter, Analía, sus cuñados y sus ahijados Valen y Mily, participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de Duelo Norte Beneficio (Soler y San Carlos). Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol.

COPPEDE, JUSTO RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su esposa Rita, hijos Luz, Alma, Graciela, Raquel, Jacqueline, Brian, Camila, h. pol. hnos, sobrinos, nietos, bisnietos, partic. su fallec., sus restos serán inhumados cement. de Vilmer 17,30 hs. casa de duelo M15 - L 27 Bº 25 de Mayo Ampl. Servicio Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FARÍAS DE VEGA, MAGDALENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Carmen Alicia Correa, sus hijos Leandro y Neliné Peiretti, lamentan la partida de la querida Maga y acompañan en el dolor a sus queridos hijos Diego, Seba y Sole por tan irreparable pérdida. Rezamos oraciones en su memoria y pronta resignación para sus fliares. ¡ Descansa en paz !

FERREYRA, SILVIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció 19/11/18|. Hoy la tierra llora tu partida...y el cielo gana un ángel más. Siempre estarás en nuestro corazón querida Silvia. Nunca te olvidaremos porque fuiste una persona maravillosa, honesta como ninguna. Ángel Santos y Señora, sus hijos Mary, Paola, Yacquie y Puchi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Sus hijos Marcos, Ely , y Egui h. políticos Gladys, Ruben y Sandra nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Te despedimos con todo el dolor del mundo, te vamos a recordar siempre y vivirás en nuestros corazones. Sus hermanos Benjamín, Vilma, César y Olga, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Sala Velatario Nº2 de Gubaira Hnos. ( Av. Belgrano Nº 532) y serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Sus hermanos Benjamín, Vilma, Olga, César, sobrinos y demás fliares. participan su fallec., sus restos serán inhumados 9 hs. Jardín del sol, casa de duelo Belgrano 532 La Bda. Servic. Iosep. Org. Amparo SRL. ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su hermana Vilma, su hermano político Andrés, sus sobrinos Fabiola, Maricel y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Siempre te tendremos presente. Su hermano César y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Tía: Te fuiste junto a los abuelos, nosotros aquí te recordaremos con tu sonrisa y tu picardía, vamos a amarte siempre. Sus sobrinos Rafael, Fabiaola, Rodrigo, Manuel, Gaby, Maricel, Jorge, Carlitos, Matias, Blas, Benjamín y Pricila, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Cuñada te recordaré siempre con mucho cariño. Tu cuñado Andrés Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Personal de la Escuela Nº 718 Maria Auxiliadora participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Sus vecinos:Pochi, Teresa, Pepe y Polo Castellano; Cristina y Pichi Lencina; Celina de Richiotti, Nely Nader, Teresa de Recheto, Alvaro Romero, Carlos Estenec, Enrique Reineri, Walter Moreno y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, LITA SABINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Siempre estarás en nuestros corazones, gracias por todo lo que te brindaste por nosotros. Sus hijitas a quienes tanto amabas Fabiola y Maricel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

PACHECO, MARIO AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin''. Familia Rossi y tus nietos Héctor, Valeria y Fátima participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

PACHECO, MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los compañeros de trabajo y amigos acompañan a su hijo Omar elevando oraciones por su descanso eterno.

Invitación a Misa

Recordatorios

----------------------------------------

Interior

AGUILAR, DANIEL FERNANDO (Nacho) (q.e.p.d.) Falleció en Chile el 17/11/18|. Su tía Nora Paula Liendo, sus primas hermanas Albita, Mercedes y Silvana Aguilar participan con inmensa tristeza y dolor la partida inesperada del querido "Nachito". Elevamos oraciones al Altísimo por su descanso eterno y que el Señor misericordioso le otorgue consuelo y resignación a su madre, hermanas, sobrinos y demás familiares.

BELTRAMINO, JUAN CARLOS (Padre) (.q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. La comunidad educativa de la escuela Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Juan Carlos Beltramino (h) docente de nivel superior de esta casa de estudio. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Ruegan oraciones en su memoria, que Dios lo tenga en la gloria y resignación a su familia.

DÍAZ, FÉLIX CRECENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Sus hijos Rosa, Juan, Reina, Miguel, h. políticos Carlos, Maria , Roxana nietos Juan, Lautaro, Melene, Gloria, Natalia, Roxana, Nadia, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio CRISTO REY LORETO COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

KOVALEHUK, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Su esposa María Mercedes, su mamá Elena Hetmañuk, sus hijos Nicolás, Ludmila, Valentina, Alam sus hnos. Raúl, Carlos, Fabian, Sonia, Teresa, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

KOVALEHUK, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Su esposa María M. Woitquivich, sus hijos Nico, Lumila, Valentina y Alan, su padre político Oscar y su abuela política Ramona, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

KOVALEHUK, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Su tía política Inés Woitquivich, sus hijos Marisa, Santiago y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin.

MONTESINOS, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Sus hijos Marcelo y Graciela, sobrinos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en cementerio local. Serra Servicios Sociales S.H. Las Termas.