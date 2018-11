Se presentó esta noche el libro de "Manu" Ginóbili

Hoy 22:49 -

El periodista Daniel Frescó, presentó esta noche el libro “Manu, el cielo con las manos”, la biografía de Emanuel Ginóbili, en Santiago del Estero. La misma se llevó a cabo en el salón Imperio del Hotel Carlos V, ante un muy buen marco de público y de varias glorias del básquet santiagueño, como Miguel Cortijo y “Negro” Flores, José, Fernando y Carlos Small, entre otros.

Durante dicha presentación, el autor de la obra contó detalles imperdibles del libro, que narra paso a paso cómo fue la preparación y la carrera del mejor basquetbolista argentino de la historia.

Este libro, es una edición ampliada y actualizada del libro que publicó en el 2005 y que se convirtió en la primera biografía del bahiense.

"Comencé a escribir este libro en el 2003, porque me propuse investigar a fondo en la vida de Manu. Yo no vengo del mundo del deporte, pero me pareció genial su historia de vida. Ahora debía ampliar el libro, porque como fue importante su carrera, también fue su retiro y el legado que dejó", comentó Daniel Frescó.

En tanto, afirmó: "El libro salió justo en el momento en que Manu anunciaba su retiro, con lo cual es una edición actualizada. De hecho, la tapa es diferente. Es la biografía completa, con el retiro incluido", destacó.