Tagliafico: "Es normal que haya más comunicación"

Fotos REFERENTE. Tagliafico fue el primer capitán ante México y antes de volver a Holanda habló de los dichos de Icardi.

22/11/2018 -

Las declaraciones de Mauro Icardi después del triunfo del seleccionado argentino ante México en el que habló de falta de compañerismo y amistad en el plantel del Mundial de Rusia 2018, trajo muchas repercusiones y hasta los propios compañeros del actual equipo salieron a responderle.

"Cuando se forma un grupo nuevo de trabajo es normal que haya más comunicación, más relación entre sí, porque son todos nuevos y hay que tener ese tipo de diálogos. Antes había un grupo conformado y también estuve muy bien en el grupo anterior. No me gusta hablar de ‘grupo anterior’ porque somos todos futbolistas argentinos y no se sabe quién va a ser el técnico. Tratamos de hacer lo mejor posible para la Selección argentina y nada más", aclaró el lateral izquierdo en rueda de prensa, antes de tomarse el avión rumbo a Holanda.

También respaldó y elogió el trabajo del entrenador interino, Lionel Scaloni.