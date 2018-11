Llegan nuevos títulos al Renzi

22/11/2018 -

El Cine Teatro Municipal Renzi renueva su cartelera como cada semana con producciones de nivel nacional e internacional. A la producción "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald", se suman "The Grinch" y "Todavía: Una nueva oportunidad".

"Los crímenes de Grindelwald" podrá verse por segunda semana consecutiva el lunes, martes, jueves y viernes en los horarios de 23.30 y 1.10. El miércoles se la proyectará a las 20 y el sábado y domingo a las 16.30.

Uno de los estrenos de la semana es la cinta infantil "The Grinch" que cuenta con la participación del actor Benedict Cumberbatch en la voz del personaje protagonista. La película podrá verse de lunes a viernes en el horario de las 18.30 y en el de las 20. El sábado en el horario de las 18.45 y en el de las 20.15 y por último el domingo a las 21 y a las 22.30.

Desde el espacio Incaa se proyectará la cinta "Todavía: Una nueva oportunidad". La película retrata la historia de una pianista viuda que después de un trasplante de corazón decide retomar su carrera alentada por sus hijos.

La película se proyectará de lunes a viernes en el horario de las 17, y luego en el de las 21.30. El sábado y domingo a las 17 y a la 0.

Viernes cuidados

El precio de la entrada general 2D es de $ 100 de jueves a domingo y $ 90 de lunes a miércoles.

Hay una promoción de "Viernes cuidados" en la que la entrada general es de $ 80 todo el día. Es no acumulable con otras promociones y descuentos y válida para funciones 2D y 3D los días viernes hasta el 30 de noviembre. No válida días feriados y no laborables.