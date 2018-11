Empleado de comercio, acusado de abuso, esperará el juicio tras las rejas

Fotos AUDIENCIA. La jueza de Control y Garantías —Dra. Roxana Menini— ordenó que el acusado siguiera preso.

22/11/2018 -

Duro revés judicial para el empleado de un hipermercado, que por orden de la Dra. Roxana Menini, jueza de Control y Garantías, permanecerá tras las rejas hasta el juicio oral.

Se trata de un hombre de 56 años acusado de someter sexualmente a la hija de su pareja, aprovechando que ambos quedaban solos en la casa donde compartían, en la vecina ciudad.

La fiscal de la Unidad de Abusos Sexuales -Dra. Alicia Falcione- solicitó a la jueza (a través de una audiencia) la prisión preventiva del acusado, entendiendo que existen elementos suficientes de sospecha sobre su persona como autora del delito que se le imputa. Según se supo, la representante del Ministerio Público manifestó que entre las evidencias existen los testimonios de vecinas que sabían sobre antecedentes del acusado por los dichos de la madre de la víctima. Las testigos revelaron que el empleado comercial había sido descubierto en una oportunidad por su pareja con los pantalones bajos. Además, dejó entrever el grado de poder que ejercía el acusado sobre su concubina, madre de la víctima, quien no quiso hacer la denuncia.

Por su parte, la Dra. Cecilia Pinto -abogada defensora del acusado- manifestó que la adolescente no recuerda las fechas y los episodios. Además, sostiene que la víctima no puede explicar que durante dos años más de convivencia no hubo otro hecho de abuso. Además, la Dra. Pinto manifestó que existe un testimonio del novio, quien manifestó que ella tuvo relaciones sexuales, por lo que cuestionó que mintió en su declaración donde manifestó que era virgen.

La magistrada, en su resolución sostuvo que sobre la base de los dichos de la víctima en Cámara Gesell decide hacer lugar al pedido de la Dra. Falcione y ordena la prisión preventiva. También expresó que su crecimiento le ayudó a crear estrategias de defensa para finalmente contar lo sucedido. La medida será apelada por la Dra. Pinto.