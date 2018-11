Guillermo eligió el silencio y no dio pistas

22/11/2018 -

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, suspendió la conferencia de prensa pautada para después de la práctica de ayer y recién hablaría finalizada la superfinal del próximo sábado ante River por Copa Libertadores.

Aunque habría una posibilidad de que el entrenador hable al término del entrenamiento abierto para los hinchas que se realizará mañana en la "Bombonera" desde las 18.

Pero quienes lo conocen bien saben que su silencio tiene que ver con no dar ningún indicio del equipo y no quiere que alguna declaración suya pueda darle ventaja a un rival que también optó por no hacer declaraciones, ya que ni su entrenador ni sus jugadores hablan esta semana en conferencia.

La otra novedad de en Boca es que Guillermo ordenó un entrenamiento de fútbol en la cancha principal de Casa Amarilla y paró un once con el que probó variantes con vistas a la final de la Copa Libertadores 2018.

El equipo formó con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Emmanuel Más; Agustín Almendra, Wilmar Barrios, Fernando Gago y Edwin Cardona; Carlos Tévez; Mauro Zárate.

Como conclusión de la práctica e imaginando el equipo para enfrentar a los dirigidos por Marcelo Gallardo, quedó la idea de ir al Monumental con un 4- 4 -1 -1 más allá de los intérpretes.

Chance

Después, analizando puesto por puesto, Andrada cada vez se afianza más como reemplazante de Agustín Rossi, a pesar de que éste fue una de las figuras de la igualdad de 2 a 2 en el encuentro de ida en la Boca.

En defensa, Jara le estaría ganando la pulseada a Julio Buffarini, mientras que Izquierdoz y Magallán serán con seguridad los dos zagueros centrales y Más apareció como una opción, aunque lo más probable es que Lucas Olaza sea el titular.

En el medio jugaron Almendra y Gago, pero se sabe que ahí estarán Nahitan Nández y Pablo Pérez.

Luego, Edwin Cardona estuvo tirado por la izquierda y a veces como volante, lo que sorprendió ya que el colombiano no estuvo en el banco en ninguno de los tres últimos partidos de Copa, los dos ante Palmeiras y el último de River Plate.

El jugador cuyo contrato vence a fin de año con una opción de 7 millones y medio de dólares y que no tuvo un buen partido el sábado pasado ante Patronato, entró otra vez en la consideración del "Mellizo".

En otro momento era uno de los preferidos del técnico y puede pasar por la cabeza de Guillermo ubicarlo como cuarto volante, en el lugar donde muchos suponen que estaría su compatriota Sebastián Villa.

Arriba, Tevez jugó atrás del 9 y adelante de él estuvo Zárate. Entre ellos estaría el reemplazante de Cristian Pavón, descartado por un desgarro en el isquiotibial izquierdo. El punta será Ramón "Wanchope" Ábila en el Monumental.

Otros allegados a Guillermo sostienen que todavía Darío Benedetto pueda tener un lugar desde el arranque y jugar con doble 9.

Teniendo en cuenta cómo paró hoy el equipo, esto está muy lejos de ser real. Benedetto, como en el encuentro de ida, estaría en el banco como una opción clave según el desarrollo del juego.