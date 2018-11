"Pampita" le "rinde" al show de Tinelli

22/11/2018 -

"Último momento. Conversaciones más que serias para que @pampitaoficial vuelva al jurado de @ShowMatch 2019, junto a @MarceloPolino y @AngeldebritoOk . La producción confirma ‘el deseo’ de volver a contar con ella como titular". Así lo anunció Fabián Doman en su cuenta de Twitter; y más tarde Ángel De Brito aseguró que si quiere volver a sentarse en la silla de ShowMatch será bienvenida. Y adelantó que la figura que no formará parte del "Bailando por un sueño" en el 2019 será Florencia Peña. "Ell no quiere y aquí, tampoco" (por la producción), sentenció.

Mientras tanto, "Pampita" no dijo aún ni sí ni no a los rumores de su vuelta como jurado del mediático certamen de baile.

"Lo del jurado no me lo han propuesto todavía y no sé, porque hay que organizar el año todavía", dijo la modelo a Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó: "La verdad es que cuando voy, juego el juego. Está bueno participar, opinar, no tratar de quedar bien con todo el mundo, ser súper claro en lo que uno piensa. Pero no es por ser picante. Me parece que está bueno dar la opinión y sostenerla. A veces al participante le cuesta tomar esa devolución, pero me parece que como jurados tenemos que tener presencia y sostener lo que pensamos".

Más tarde, reflexionó: "Ese es el juego, es un ida y vuelta, es un reality. No todo es tan personal, no soy una villana, malvada, ni nada por el estilo. Pero no tiene gracia si somos lavadas y queremos quedar bien con todo el mundo. Así se pierde un poco la gracia".

Cuando le preguntaron si el "lavada" era por la performance de Flor y Laurita Ferández, Pampita aclaró: "Estoy hablando en general, de cómo juego yo. Siempre fui igual, desde el principio. Igual, el primer año sos novedad, así que las entiendo a las chicas", remarcó.