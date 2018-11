Viral: Captan a un 'monstruo de alcantarilla'

Hoy 16:16 -

Un residente de la ciudad de Houston (Texas, EE.UU.) encontró un 'monstruo de alcantarilla' y filmó su hallazgo en la cámara para averiguar de qué criatura misteriosa se trataba.

"Me acerqué y vi cómo se movía y giraba. No tenía idea de lo que podría ser, pero podía ver a los gusanos individuales retorciéndose alrededor", cita el periódico The Daily Mail al autor del video, que se volvió viral y conseguió casi 175.000 resproducciones hasta el momento.

Mientras tanto, los científicos se apresuraron a explicar el fenómeno. De acuerdo con los especialistas, se trataba de una colonia de gusanos de pipa. Una colonia similar fue identificada erróneamente como un "monstruo de alcantarilla" en 2009 después de haber sido encontrada en Raleigh (Carolina del Norte). Los gusanos se caen accidentalmente al alcantarillado y, ante la falta de suelo, comienzan a aferrarse unos encima de otros.

"La pulsación que se puede ver es el resultado del hecho de que un gusano se encoge y alienta a los demás a hacer lo mismo", explica el zoólogo Timothy Wood.

