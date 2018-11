Emilio Basavilbaso: “No hay bono de fin de año para los jubilados”

Fotos Emilio Basavilbaso

Hoy 20:13 -

“La realidad es que tenemos dinero finito que no nos alcanza para todos. No hay bono para los jubilados. Estamos monitoreando la situación social en forma permanente, pero no está previsto un bono de fin de año”.

Así dijo hoy el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, durante el informe presentado ante la Comisión Bicameral Parlamentaria de Control de Fondos de la Seguridad Social. “A mí me encantaría que la jubilación mínima sea mucho mayor pero la realidad es que tenemos dinero finito que no nos alcanza para todos”, agregó Basavilbaso.

En otro tramo de su exposición, el director de la ANSeS admitió que la inflación es este año superior a lo que esperaba el Gobierno y que esto implicó que “la movilidad vaya con 6 meses de atraso”, pero aseguró que este “desfasaje se va a corregir el año que viene”.

Basavilbaso defendió el cambio de la fórmula de movilidad aprobado a fines de 2017. Dijo que “es buena y es mucho más directa, como la que tiene la mayoría de los países” .

Los datos oficiales marcan que, con el aumento de diciembre, este año punta a punta las jubilaciones y demás prestaciones de la Seguridad Social se incrementarán un 28,5%, que contrasta con el 47/48% de inflación prevista para este año. Si esta comparación se extiende a septiembre de 2017, con el cambio de fórmula, la pérdida se eleva a 26 puntos porque, además, el ajuste semestral pasó a ser trimestral, pero salteando el aumento de un trimestre, el de diciembre de 2017.

Como en el caso de la jubilación mínima, esa pérdida se fue produciendo en distintas magnitudes mes a mes a lo largo del año y a diciembre la pérdida acumulada para la jubilación mínima sumará $ 13.243,50. Además como los ajustes de las jubilaciones y prestaciones sociales fueron inferiores a la inflación, lo perdido desde fines de 2015 alcanzaría a $ 29.771,60 a pesos de diciembre de 2018, también para el caso de la jubilación mínima. Eso equivale a 3 jubilaciones mínimas mensuales.

En base a estos números, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, reclamó al Gobierno l un urgente reajuste de emergencia para jubilados, pensionados y discapacitados, de $ 5.160, integrado a sus haberes, en tres cuotas sucesivas de $ 1.720, a abonarse con los mensuales de diciembre, enero y febrero, de tal forma que se constituyan como base de cálculo de la movilidad de marzo”.