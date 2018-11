CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de noviembre de 2018

23/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LA VOZ ARGENTINA (Cont.)

23.15 KARA PARA ASK

00.30 RIZHOMA HOTEL

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMADORES

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

06.01 VOLVER AL FUTURO

08.22 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR.

CINEMAX PAN

08.50 HERMOSAS CRIATURAS

11.16 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

14.10 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

14.29 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA

DE SUS SUEÑOS

16.47 VOLVER AL FUTURO

19.07 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

22.00 REVANCHA

TCM

08.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.29 LOST

12.04 LA NIÑERA

13.15 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

13.40 WATERWORLD

15.59 TWISTER

17.55 DIARIO DE UNA PASION

20.06 TANGO Y CASH

22.00 ARMA MORTAL

TNT

06.59 FIREWALL

09.02 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA

EL FINAL

11.03 DESPUÉS DE LA TIERRA

12.55 STEP UP ALL IN

15.06 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.52 SOY LEYENDA

18.38 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

20.55 AL FILO DEL MAÑANA

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

23.28 MAGIC MIKE XXL

01.42 PROYECTO X

SPACE

06.53 22 MINUTOS

08.14 MUERTOS DE MIEDO

10.18 MAR NEGRO

12.27 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

14.17 SHERLOCK HOLMES

16.36 MÁXIMO RIESGO

18.30 PRESENCIAS MISTERIOSAS

20.28 LA APARICIÓN

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

23.52 LA HORCA

CINECANAL

11.00 AMIGOS SALVAJES 2

12.20 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

14.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

15.55 PETER PAN

18.25 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO

20.20 EL FIN DE LOS TIEMPOS

22.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

14.00 SHARK TANK MÉXICO

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 TIERRA DE ZOMBIES

22.00 SHARK TANK COLOMBIA





A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*VIERNES 23, A LAS 20.30,

“NOCHE DE LAS CUERDAS”.

*SÁBADO 24, A LAS 20.30,

“NOCHE DE LOS VIENTOS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 23, A LAS 21.15, EN

EL MARCO DEL CICLO FOGÓN

& TERTULIA SE PRESENTARÁN

CHUNI CARDOZO, JÉSSICA PAIVA,

CARLOS MARRODÁN Y MARCOS

VIZOSO.

HÉRCULES

(OCHIUZZI 376)

*VIERNES 23, A LAS 22, “EL

CRUCE DE LA PAMPA”, FUNCIÓN

BENÉFICA. LA ENTRADA ES UN

ALIMENTO NO PERECEDERO.

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE

ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN

NOMBRE”, PANCHO MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES

(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),

QUINTA COPLA Y AVENIDA

FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

23/11 17:20 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS

: LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

23/11 -24/11-19:20 (Cast) 22:00

(Cast) 00:35 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS

: LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

23/11- 17:10 (Cast) 19:50 (Cast)

MALICIOUS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

23/11 - 24/11- 22:30 (Subt) 00:30

(Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

23/11 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00

(Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

23/11 - 24/11- 22:00 (Subt) 00:35

(Subt)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)

23/11 17:20 (Cast)

LA CHICA DE LA

TELARAÑA

POLICIAL (+16 AÑOS)

23/11 -24/11- 20:00 (Cast) 22:25

(Subt) 00:45 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

23/11 -16:30 (Cast) 19:10 (Cast) 21:50

(Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDERLWALD ATPA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 17:10-

SUBTITULADO 20:00-22:50 (SOLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 19:50

EL GRINCH 2D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-

EL GRINCH 3D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS

LOS DÍAS)

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA PELÍCULA

ESTRENO 29-11-2018

SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -

21:30-