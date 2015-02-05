CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de noviembre de 2018
A LAS 00.30 RIZHOMA HOTEL.
Por El Liberal
23/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LA VOZ ARGENTINA (Cont.)
23.15 KARA PARA ASK
00.30 RIZHOMA HOTEL
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMADORES
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.01 VOLVER AL FUTURO
08.22 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR.
CINEMAX PAN
08.50 HERMOSAS CRIATURAS
11.16 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
14.10 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
14.29 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA
DE SUS SUEÑOS
16.47 VOLVER AL FUTURO
19.07 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
22.00 REVANCHA
TCM
08.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.29 LOST
12.04 LA NIÑERA
13.15 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
13.40 WATERWORLD
15.59 TWISTER
17.55 DIARIO DE UNA PASION
20.06 TANGO Y CASH
22.00 ARMA MORTAL
TNT
06.59 FIREWALL
09.02 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA
EL FINAL
11.03 DESPUÉS DE LA TIERRA
12.55 STEP UP ALL IN
15.06 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
16.52 SOY LEYENDA
18.38 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
20.55 AL FILO DEL MAÑANA
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
23.28 MAGIC MIKE XXL
01.42 PROYECTO X
SPACE
06.53 22 MINUTOS
08.14 MUERTOS DE MIEDO
10.18 MAR NEGRO
12.27 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
14.17 SHERLOCK HOLMES
16.36 MÁXIMO RIESGO
18.30 PRESENCIAS MISTERIOSAS
20.28 LA APARICIÓN
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23.52 LA HORCA
CINECANAL
11.00 AMIGOS SALVAJES 2
12.20 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
14.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
15.55 PETER PAN
18.25 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO
20.20 EL FIN DE LOS TIEMPOS
22.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
14.00 SHARK TANK MÉXICO
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 TIERRA DE ZOMBIES
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*VIERNES 23, A LAS 20.30,
“NOCHE DE LAS CUERDAS”.
*SÁBADO 24, A LAS 20.30,
“NOCHE DE LOS VIENTOS”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 23, A LAS 21.15, EN
EL MARCO DEL CICLO FOGÓN
& TERTULIA SE PRESENTARÁN
CHUNI CARDOZO, JÉSSICA PAIVA,
CARLOS MARRODÁN Y MARCOS
VIZOSO.
HÉRCULES
(OCHIUZZI 376)
*VIERNES 23, A LAS 22, “EL
CRUCE DE LA PAMPA”, FUNCIÓN
BENÉFICA. LA ENTRADA ES UN
ALIMENTO NO PERECEDERO.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE
ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN
NOMBRE”, PANCHO MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES
(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),
QUINTA COPLA Y AVENIDA
FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
23/11 17:20 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS
: LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
23/11 -24/11-19:20 (Cast) 22:00
(Cast) 00:35 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS
: LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
23/11- 17:10 (Cast) 19:50 (Cast)
MALICIOUS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
23/11 - 24/11- 22:30 (Subt) 00:30
(Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
23/11 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00
(Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
23/11 - 24/11- 22:00 (Subt) 00:35
(Subt)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)
23/11 17:20 (Cast)
LA CHICA DE LA
TELARAÑA
POLICIAL (+16 AÑOS)
23/11 -24/11- 20:00 (Cast) 22:25
(Subt) 00:45 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
23/11 -16:30 (Cast) 19:10 (Cast) 21:50
(Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDERLWALD ATPA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 17:10-
SUBTITULADO 20:00-22:50 (SOLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 19:50
EL GRINCH 2D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-
EL GRINCH 3D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS
LOS DÍAS)
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA PELÍCULA
ESTRENO 29-11-2018
SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -
21:30-