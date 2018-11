FÚNEBRES | 23 de noviembre de 2018

23/11/2018 -

Fallecimientos

- Jorge Ernesto Gramajo (La Banda)

- Adelina Luna (La Banda)

- Tomás Armando Aguilar

- Héctor Juan González

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUILAR, TOMÁS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Sus hermanos Juan y Laura; sus hijos María Alejandra, Norma, David, Andrea; hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio Parque de La Paz Cob. Hamburgo SA SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CAPILLA, MARIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "Mi viejo querido: hoy ya no estás entre nosotros pero si, con tus seres queridos, ocupando un lugar de privilegio en el cielo. Te recordaremos con tu "Boquita" amado, con la gracia de bautizarnos a todos con los "apodos" que nos divertían tanto, pero sobre todo, por la inmensidad de tu generoso corazón. Gracias "viejito", gracias Pá". Su sobrina Nané Razzolini de Herrera, sus sobrinos nietos: Adrián Herrera y flia., Diego y Juan Lucas Herrera. Rogamos oraciones.

CAPILLA, MARIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su Resurrección". Sus sobrinos Kanqui Razzolini y su esposa Beatriz, sobrinos nietos Mariela, Fernando y Martín y sus respectivas flias.

CAPILLA, MARIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "Señor en tu infinita misericordia, recogiste a tu hijo para darle la paz, de tu Reino Celestial". Sus sobrinos Tito Razzolini y Susana, sobrinos nietos Alejandro, Karina y Carlos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Mario.

CAPILLA, MARIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "A Ti Señor, elevo mi alma, a Ti que eres mi Dios". La comunidad "Luz y Esperanza" de la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús acompaña a su animadora Nané Razzolini y su flia. por el fallecimiento de su tío. Se ruega oraciones en su memoria.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su tía Josefina, su primo Jorge y sobrinos Jorgito, Matias y Micaela Cáceres participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Patry, sus hijos Nico y Martín en tan difícil momento. Elevan plegarias por su descanso eterno.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Walter Trejo, Gisela Macarol, sus hijos Emilio, Santiago, Gisela y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su flia.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Su esposa: Elsa Nahas, sus hijos: Greisi y Héctor, sus hijos pol.: Héctor Pagani y Alexandra Lladhon, sus nietos: Álvaro, Andrea, Franco, Juan Bautista, Tomás e Ignacio part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. María Eugenia Gubaira e hijos: Alfonso, Justina y Bautista Arce Gubaira, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

HERRERA, SIXTO PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. SEADE: Enzo Rearte, comisión directiva y afiliados acompañan en su dolor a la compañera Noemí Díaz. Se ruega una oración en su memoria.

LAYÚS, LUCÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su madre Nilda, sus hermanos, h/pol, sobrinos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

LAYÚS, LUCÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Enrique Ávila, Marta Vicente y sus hijos abrazan a su querida mamá, a su hija y a sus hermanos, compartiendo el dolor de su inesperada partida. Ruegan también, oraciones para que su familia encuentre aceptación de este momento. Que su alma brille en paz.

LEDESMA, CESAREO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Su esposa María Josefina Moyano, su hija Analia, h/pol, Mario, nietas Mariana y Emilia, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cemet. Jardín del Sol. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Su tío José Domínguez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Su tía Berta Domínguez Vda. de Arjona y sus hijos: Mirtha, Héctor, Lucho y María Silvia participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Su primo Héctor Arjona, su esposa Adriana Tenreyro y sus hijos Javier, Noelia, Joaquín y Camila participan de su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo, sus hijos Ignacio, Albana, Edgardo y Jimena participan su fallecimiento y acompañan a Rosa, Graciela y Gustavo en su dolor, deseando descanse en paz. Elevan una oración en su memoria.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. La Promoción 1952 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa el fallecimiento del hijo de la querida Rosita de Marcos. Acompañan a su familia con oraciones

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Julio, Roby, Luchino y Raquel Díaz muy consternados participan su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Amigo te nos adelantaste en la partida Roby y Luchino Díaz acompañan a su familia y participan con dolor su partida al Reino de Dios. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. El padre Manuel Amante, el diácono Esteban Bravo y servidores de la capilla de San Cayetano (Avda. Belgrano y Prbro. Gorriti) participan el fallecimiento del hijo de Rosita, acompañan a sus familiares con el cariño de siempre y elevan oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma y brille para él la luz que no tiene fin.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Cony, Pocha, Lorena, China, Berta, Mónica, Mirta, Sandra, Elena, Beby, acompañan en el dolor de la querida Rosita por la muerte de su hijo. Sus restos fueron inhumados en Bs. As.

TOLOZA SENÁN, ANÍBAL SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su esposa Marta Rosa Ruiz, sus hijos Lalo, Hugo, nietos, h/pol, y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOLOZA SENÁN, ANÍBAL SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su amigo Ramón Medina y flia. participa y acompaña su fallecimiento y ruegan su eterno descanso y pronta resignación a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA SENÁN, ANÍBAL SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Elio De Souza, María Inés Herrera de De Souza, sus hijos Nelson José, Elio Gonzalo y Agustín Alejandro De Souza, participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan doloroso momento.

TOLOZA SENÁN, ANÍBAL SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "El Señor es mi pastor nada me faltará". Sus vecinos del Bº Coesa; Héctor González, Liliana Gorosito y sus hijos Mauro, Larita y Jonas, participan y acompañan en el dolor a la familia Toloza.

TOLOZA SENÁN, ANÍBAL SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Jorge Salum y flia., Omar Salum y flia., y Personal J. S. Automóviles, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Cuando visites mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo. Te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio. Nunca pienses que me he ido, porque entonces, si habré muerto". Tus hijos Lucia y Ramón, hija politica Marcela, tus adorados nietos Carlitos, Guilly, Clara, Lucia, tu hijo en el afecto Walter, invitan a participar de la misa en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 meses de tu fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri hijo mío, por mi ventana veo caer las hojas, señal que el mundo sigue girando. Señal que el tiempo afuera a pasado, pero aquí, adentro nosotros seguimos atrapados en aquel día gris que partiste al lado del Señor. Hijo nuestro 6 años y 11 meses que te extrañamos y duele no tenerte aquí junto a nosotros. Siempre te amaremos. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, vecinos y amigos nos reunire4mos hoy a las 19 hs en tu gruta para recordar un mes más de tu ausencia física.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELTRÁN, PATRICIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. 'Dale Señor el descanso eterno''. La comunidad educativa de la Escuela Nº 104 Martín Miguel de Güemes, participa con dolor del fallecimiento de la hermana de la señorita celadora Analía Beltran. Se ruega una oración en su querida memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su esposa Elsa Adela Mujica, sus hijos Elsa, Jorge, Noelia, Omar y Héctor y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardin del Sol CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su hija Elsa Jorgelina Gramajo, hijo político Martín Capilla, sus nietos Carlos y Adela Capilla participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su hijo Héctor Fernando Gramajo, participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su hijo Jorge Gramajo y Cristina Bulacio, participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando al Señor por su descanso eterno.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su hija Noelia del Valle Gramajo, su hijo político Alfredo Menis, su nieto Mirko, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su hijo Omar Ernesto Gramajo, su hija política Carina Guzmán, sus nietos Carolina, Florencia y Valentín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su hijo Jorge Artemio Gramajo, su hija política Ivanna Figueroa Sanchez, sus nietos Ignacio y Lourdes, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Su hermano Roberto Artemio Gramajo y Teresita Soliani, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Te quedaste sin tu Jorge, Elsa querida. Sufría mucho, que seguro fue para alguien. Él seguirá estando a tu lado, como lo hizo siempre. Comparto tu dolor y el de toda la flia. Pido resignación y fortaleza para Uds. Jorge: descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Lucy.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Dr. Héctor Barrón e hijos, participan con profundo dolor la partida del amigo Yuca. Acompañamos a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Sus amigos y vecinos de siempre; Amelia Reynoso, Héctor Barrón y flia., despiden con dolor sus restos y abrazan con cariño a su esposa hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Dora Mendoza y Andrea Galván, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Rogando oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (YUKA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vlady), participa su fallecimiento y acompaña a su querido amigo Roberto Artemio Gramajo (Loco), a su esposa Elsa e hijos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ, LITA SABINA (COCA) q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos, dale el descanso eterno y una cristiana resignación a su flia. Sus primos Ramón y Olga, sus sobrinos José Roberto, Nora y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oración a su memoria.

LÓPEZ, LITA SABINA q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Los miembros de la comisión directiva, socios, integrnates de las Academias de Patín, Voley, Basquet, Folclore, Tae-Kwo-Do, grupo ''Volver a Vivir'' del Club San Carlos Unidos, lamentan y participan el fallecimiento de la hermana del Sr. César ''Pelao'' López, directivo del Club y ruegan una oración en su memoria.

LUNA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Sus hijos, hijos polit. part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericordia a las 9hs. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. ''Dios te llevo a su lado, pero en mi memoria guardo tu inmenso amor. Mi corazón esta lleno de ti y mi alma de tus recuerdos. Vivirás por siempre quienes te amamos''. Tus hijos Ricky y Mony, hijo político Hugo Rocha, nietos Hernan, Sofia, Federico y Delfina, Hermanos y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Oraciones a su querida memoria.

URBANI, EMILIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/15|. Tus hermanos Pocha, Gringo, Lili, Nena, Chela, Bety y hermanos políticos; sus hijos Vanina y Diego, invitan a la misa que se oficiará el día 23 de noviembre a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELTRAMINO, JUAN CARLOS (Padre) (.q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. La comunidad educativa de la ESPEA N° 2 "Manuel Gómez Carrillo" participa el fallecimiento del padre de nuestro querido Profe Juan Carlos Beltramino (h) y lo acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BELTRAMINO, JUAN CARLOS (Padre) (.q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Entidad propietaria y comunidad educativa del Instituto Superior Teresa B. de Barbieri, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del docente de la casa Prof. Juan Carlos Beltramino (h). Elevan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ, FÉLIX CRECENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. "Otra estrella en el cielo para guiar nuestro camino". Sus tíos y primos hermanos María Amalia, Jorge, Miguel Ángel, Manuela, y Rodolfo y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, PEDRO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Su esposa Mimi Araoz, sus hijos, hijos políticos, nietos y amigos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a 10:00hs. en el cementerio local. Las Termas.

GUTIÉRREZ, PEDRO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. La corresponsalía de El Liberal, personal administrativo y periodistas, participan con profundo dolor el fallecimiento de Pedro, acompañando en estos duros momentos a Mimí y toda su familia. Las Termas.

GUTIÉRREZ, PEDRO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. El Analista Principal Técnico Docente Lic. Wadi Jorge Nabac, Rectora: Lic. Emilia Medina, Vicerrector Prof. Juan Carlos Torres, Secretaria Ing. Perla Gerez, Plantel de Profesores, personal Administrativo, Personal de Maestranza, Alumnos y Toda la Comunidad Educativa del Colegio del Sesquicentenario Nº 6, participa con dolor el fallecimiento del Padre de nuestra Prof. Diana Gutiérrez y abuelo de la Prof. Noelia Gutiérrez. Se ruegan oraciones en su memoria y resignación por su familia. Las Termas.

KOVALEHUK, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Fabián, su esposa e hijos; su abuela política Ramona y su suegro Oscar Woitquivich, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

KOVALEHUK, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. Cr. Juan Roitman y flia acompañan a su esposa, hijos, a su madre, hermanos y demás familiares políticos, por el fallecimiento de su estimado amigo Miguel.