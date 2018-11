Mañana y el domingo se disputarán las semifinales

23/11/2018 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs (UFVA) ya tiene a sus semifinalistas, quienes se medirán entre mañana por la tarde y el domingo por la mañana. Por la C33 habrá dos partidazos en la zona Campeonato: Insumatik vs. Pablo VI y Farmacia Lavalle vs. Mojones. Por la Consuelo, La Güemes enfrentará a Joyería Luciana y UTA Decano, a Isa Instalaciones. En la zona Campeonato de la C40, La Loma y Tinglados Albarracín buscarán un lugar en la final, como así también Fugitivos y Villa Alem. En tanto que por la Consuelo, los cruces serán Ateneo ante Moto Juan y Relojería San Francisco con Santa Lucía. Por la C45, Campeonato, se medirán: VG Sposetty vs. Bº Sarmiento y Expreso San Nicolás vs. Carro de Ariel. Mientras que por la Consuelo, Filial 23 se enfrentará a LAR y UTHGRA, a Alte. Brown. Finalmente, en la C50, Óptica Molinari vs. Mojones y Villa Negrita vs. Villa Tranquila serán los cruces. El programa de mañana es: En El Gringo Nº 1: 14, Isa Instalaciones vs. UT Decano (C33, Consuelo). En Ateneo: 14, La Güemes vs. Joyería Luciana (C33, Consuelo). En El Gringo Nº 2: 14.30, Ateneo vs. Moto Juan (C40, Consuelo). En Nuevo Banco: 14.30, La Loma vs. Tinglados Albarracín (C40, Campeonato). En San Esteban: 14.30, VG Sposetty vs. Bº Sarmiento (C45, Campeonato). En Los Magníficos: 14.30, Expreso San Nicolás vs. El Carro de Ariel (C45, Campeonato). En Filial 23: 14.30, Filial 23 vs. LAR (C45, Consuelo). En Estudiantes de Maco: 14.30, Almirante Brown vs. UTHGRA (C45, Consuelo). En La Zurda: 15, Villa Tranquila vs. Villa Negrita (C50, Campeonato). Domingo La programación de las semifinales proseguirá el domingo: En San Esteban: 8.30, Insumatik vs. Pablo VI (C33, Campeonato) y 10.30, Villa Alem vs. Fugitivos (C40, Campeonato). En La Zurda: 8.30, Mojones vs. Farmacia Lavalle (C33, Campeonato) y 10.30, Relojería San Francisco vs. Santa Lucía (C40, Consuelo). En Los Magníficos: 10, Óptica Molinari vs. Mojones (C50, Campeonato). En todos los casos habrá 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno.