Todo listo para la fecha final del certamen Anual

23/11/2018 - La dirigencia de la Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera, ex Liga de Veteranos C 55 años, hará jugar este domingo en varios escenarios, la disputa de las instancias finales del apasionante certamen Anual. El evento concitará la atención de los mejores equipos del campeonato, quienes se verán las caras este fin de semana para determinar a los puestos finales del Torneo Anual. Como siempre, se espera el acompañamiento de las hinchadas, quienes con su presencia le dan un colorido a cada encuentro. Por la Copa de Oro por el 1º y 2º puesto. En cancha del Polideportivo Luz y Fuerza (La Banda): Molinari ante Luz y Fuerza. Por el 3º y 4º puesto. En cancha de París: Simusa ante Estrella Roja. Por la Copa de Plata (por el 5º y 6º puesto), en cancha de El Triángulo: El Triángulo vs. Veteranos de Estudiantes. Por el 7º y 8º puesto, por la Copa de Bronce, en cancha de Calle 14: Carrizo Bombas de Agua ante KM 49 Ropa Informal. Por el11º y 12º puesto en cancha de Santa Lucia: Gus Mar vs. Central Córdoba. En tanto que el conjunto de Trigoria ganó los puntos ate Tapicería Perú.