Ya están los 4 mejores de todas las zonas, en C33 y C40

23/11/2018 - El pasado fin de semana se disputaron los cotejos revancha de los cuartos de final del Torneo Clausura 2018, que organiza la Liga Amateur del Sur. De esta forma, quedaron definidos los cruces de semifinales que habrá en las dos categorías, C33 y C40, en sus zonas Campeonato, Consuelo, Incentivo 1 e Incentivo 2. Las semifinales del certamen se disputarán el sábado 1 de diciembre (mañana no habrá actividad debido a la superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca), mientras que las finales serán programadas para el sábado 8 de diciembre. Resultados En la zona Campeonato de la C33, todos los cotejos de ida habían finalizado empatados. Por lo que los ganadores de las revanchas se clasificaron. Los resultados fueron: Gomería Sara y Mañu 0, Los Monkikis 1; Chacarita de Fernández 3, Barrio Cáceres 2; Zanjón 5, Calle 14 FC 4 y La Brown 3, UTA 1. Los cruces de semifinales serán: La Brown vs. Los Monkikis y Chacarita de Fernández vs. Zanjón. En la C40 (Campeonato) los resultados fueron: Pritty FC 3, Gomería sara y Mañu 1; Cioccolani 0 (4), San Carlos 0 (2); La Boutique Deportiva 0, Empresa La Unión B 3 y Arquitectos 1 (3), Villa Yocca 2 (4). Las semifinales serán: Villa Yocca vs. Cioccolani y Emp. La Unión B vs. Pritty. Consuelo: San Martín vs. La Gaucho y Los Santos vs. Rep. Globito (33); La Joya Gramajo vs. RG Neumáticos y Club 504 vs. Rep. Globito (40). Incentivo 1: París Ind. LAR y Villa Las Delicias vs. Pritty (33); Zanjón vs. Ceferino Namuncurá y Academia y Peluquería Luis vs. San Martín (40).