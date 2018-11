Noche de semifinales en Coinor

23/11/2018 - CHOYA Choya ( C ) Esta noche, desde las 20.30, se disputarán los choques de semifinales del torneo que lleva la denominación “100 años de Central Córdoba” y que es organizado y coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La imperdible cita será en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coinor, de la “Ciudad de la Amistad”, que promete vivir otra noche repleta de emociones. Los cruces de semifinales serán: Veteranos vs. La Casa del Plomero y Panificadora Suecia vs. Farmacia del Rosario. Estos combinados dejaron en el camino a Deportivo Choya, Carnicería Tres Hermanos, Icaño y Canarios, respectivamente. En esta fase, de producirse empate en tiempo reglamentario, habrá definición desde el punto del penal. Se espera una gran concurrencia de público.