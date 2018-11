Otro cruce entre Tinelli y Laurita por "Sugar"

23/11/2018 -

Se sabe que el "Bailando por un sueño", del cual Laurita Ferández forma parte como jurado, concluirá el 20 de diciembre, pero la bailarina quiere dejar de asistir el 16, porque el 17 comienza los ensayos de "Sugar", para la temporada de Mar del Plata.

"Que atrasen el estreno. Cuando firmó como jurado no existía "Sugar" en Mar del Plata. Vale más este contrato que el otro (porque fue firmado antes). ¿¡Con lo que hemos promocionado una obra que ni siquiera estaba en cartel nos hace esto!?", habría dicho Marcelo Tinelli, según señaló Marina Calabró en "El Diario de Mariana". Pero Laurita no se quedó callada. "Cuando me llamaron (del Bailando) yo había avisado que la fecha de "Sugar" ya estaba estipulada. La fecha de ensayo es la del 17 de diciembre y estrenamos el 21. Es un compromiso que tenía previo. También tengo que cumplir con el teatro por todo lo que significa el debut del viernes", aseguró la bailarina, también al programa de Mariana Fabbiani.