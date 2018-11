Inés Estévez compartió en Instagram su felicidad por la evolución de su hija Vida

23/11/2018 -

Hace varios años, la actriz Inés Estevez había hecho público el retraso madurativo detectado a las hijas que adoptó con su pareja, por aquel entonces, el también actor Fabián Vena.

Ahora, Inés usó su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de la evolución que ha tenido Vida, su hija de 10 años.

Las hijas adoptivas de Inés Estévez, Vida y Cielo, tienen distintos grados de retraso madurativo. Más de una vez, la actriz habló de los problemas que tuvo que afrontar para poder insertar a sus nenas en el sistema educativo, además de todas las cuestiones relacionadas con trámites y coberturas médicas.

En esta ocasión no se trata de problemas burocráticos ni dificultades para la inclusión, sino de logros que la actriz aplaude.

"Llego de un día de 72 horas y me dice ‘Jelóu, pintame las uñas de naranjado y cortame el pelo como cuando era chiquitita’. Busca la foto en cuestión -aquí expuesta- y me va dando directivas. Luego no se banca el jopo, pero consigue un par de hebillas, arma una mochila ‘para este verano’, me pregunta como se dice chau en inglés, y se va a dormir feliz con la bikini que le regalé puesta", comienza diciendo el texto que cosechó muchísimos likes.

Y continúa: "Antes de caer rendida agrega ‘te amo mucho mami. Bái’. Y hoy se duchó sola por primera vez".

Inés Estévez no puede ocultar su felicidad, si hasta parece que se multiplica contándola. Por eso cerró su mensaje con una frase alentadora: "Soy buena peluquera, pero conseguir la permanencia (repetir) del 1er grado y pasar a escuela común con integración es lo mejor que pude haber hecho por ella".