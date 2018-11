Fotos CRECE. Federico Aguerre evidenció una mejoría en su rendimiento y fue importante para vencer a Regatas.

Tras jugar uno de sus mejores partidos con la camiseta de Quimsa, Federico Aguerre se mostró reconfortado por la victoria ante Regatas y la clasificación al Final Four del Súper 20.

"Felicitaciones a Regatas, que es un gran equipo, nos complicó mucho por momentos. Tuvimos momentos de muy buen básquet y momentos muy malos, por ahí propio del momento en que estamos de inicio de campeonato. Creo que con el correr de los partidos vamos a encontrar esa regularidad. Era importante el cambio de chip, más que nada por lo que nos pasó en la Sudamericana. Hicimos un cambio de actitud, nos pudimos sobreponer a lo que nos pasó y lo importante fue ganar", declaró el alero mendocino.

"Por momentos, cuando nos pasamos la pelota, somos un gran equipo. En defensa pudimos cerrar el juego de uno contra uno. Hay que seguir mejorando con el correr del tiempo", agregó convencido.

De cara a lo que viene, Aguerre opinó: "Ahora tenemos 20 días hasta el inicio del campeonato. Es un momento para seguir mejorando, recuperar a los lesionados y seguir creciendo, que creo que el equipo tiene mucho material para crecer".

Leonel Schattmann

La gran figura del segundo juego de la serie ante Regatas fue Leonel Schattmann, que está jugando en un nivel altísimo.

"Era lo que estábamos buscando después de haber podido ganar en Corrientes. Era el objetivo lograr este triunfo y poder llegar al Final Four que era lo más importante y el objetivo a corto plazo", declaró el tirador rionegrino.

Consultado acerca de la ausencia de Mainoldi, explicó: "Lo sentimos. De hecho hay varios jugadores que terminamos con muchos minutos y tratamos de hacer el esfuerzo hasta el último. Regatas obviamente no iba a bajar los brazos, tiene un buen plantel, juega bien y por suerte lo pudimos cerrar, que era lo más importante para nosotros".

Por último, Schattmann habló de cara al paréntesis que habrá hasta la disputa del Final Four. "Necesitamos descansar primero, porque venimos de un trajín muy grande de viajes y partidos. Y también necesitamos entrenar y mejorar muchas cosas, que por ahí no estamos haciendo de la mejor manera. Y obviamente también recuperarlo a Coco, que con el tema del tobillo no pudo jugar. El objetivo entonces va a ser ese: mejorar lo que haya que mejorar, entrenar y también descansar", indicó.