Fotos Qué pasará en 2019: ¿recesión y recuperación, derrumbe o catástrofe?

23/11/2018 -

Los pronósticos económicos para 2019 son muy disímiles. Algunos profesionales son optimistas y otros prevén la catástrofe total, aunque también existen posiciones intermedias. A continuación, tres escenarios de lo que podría pasar. Recuperación en V La visión más optimista para el 2019 entiende que la economía actualmente viene mal, pero que gracias a las medidas tomadas por el "doble cero" (déficit fiscal primario cero y emisión monetaria cero), las cosas lentamente se están estabilizando: el dólar ya está tranquilo, la inflación de ahora en adelante va a comenzar a desacelerarse, mientras que las tasas de interés vienen bajando. Por su parte, con el bono de fin de año, el aguinaldo y algunas recomposiciones salariales sectoriales, la caída del consumo también estaría por tocar fondo. Por lo tanto, la recesión tocaría su piso en el primer trimestre de 2019. Además, marcan hacia adelante tres motores económicos para comenzar la recuperac ión: la cosecha de abril/mayo será récord, crecerán las exportaciones gracias a la devaluación y habrá un nuevo boom del turismo internacional. De este modo, tras una caída inicial para la primera mitad del año, durante el segundo se - mestre ya habría una palpable recuperación, teniendo el ciclo económico una forma de "V". Un derrumbe en L Existe un segundo escenario, menos optimista. Este augura que la situación en 2019 no será nada buena, señalando que la caída económica continuará durante casi todo el año y que luego tampoco vendría una recuperación, sino un profundo estancamiento recesivo, el cual durará por lo menos hasta 2020. E l a r g ume n t o d e quienes tienen esta visión es simple, dicen que no hay motores suficientes para esperar una recupe r a c i ón en 2019: descenderán el consumo (-5%), la inversión (-30%) la obra pública (-50%) y el gasto (2,7%), impidiendo cualquier mejora. Ni las exportaciones ni la cosecha alcanzarán para dar vuelta la tendencia. Por ello, en todo caso, existiría una caída con estancamiento en forma de "L"’. Explosión en X El tercer escenario es el más duro de todos. Aquí las discusiones ya no son cuantitativas con relación a 2019, sino más bien cualitativas: se preguntan si habrá default, hiperinflación, plan bonex, corralito, cepo o un salto cambiario astronómico. Los argumentos apelan a un factor subjetivo, pero que puede ser determinante: las expectativas. Aquí se señala que la dinámica económica estará totalmente sujeta a los tiempos electorales, los cuales no marchan bien para el Gobierno. Además, muchos analistas dan por descontado que el default se producirá en 2021 o incluso en 2020, porque ya no habrá asistencia del FMI y por ende el país no podrá cumplir. Por ello, los inversores pueden buscar adelantarse a ello y empezar a huir de la economía local, y así el default podría llegar antes de lo esperado. Economi s tas como Aldo Pignanelli, Guillermo Calvo y hasta el mediático Javier Milei están alertando por este escenario. Incluso Carlos Melconian, muy cercano a Macri, advirtió que podría darse una "moreni zac ión" de l a economía el año próximo, en alusión a los controles que implantó Guillermo Moreno durante el kirchnerismo. De es te modo, todo llevaría a una catástrofe en ‘X’, es decir, a una explosión en todas direcciones.