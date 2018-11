Central Córdoba se mide con Los Andes

Fotos El “Ferro” busca reafirmar su levantada ante Los Andes.

Hoy 14:41 -

Central Córdoba de Santiago del Estero busca esta noche su segundo triunfo en forma consecutiva, cuando desde las 22 reciba a Los Andes en el partido que abrirá la décima primera fecha del Torneo Nacional B.

El "Ferroviario" logró cortar una racha negativa el pasado fin de semana cuando venció a Ferro por 3 a 1 y hoy intentará aprovechar ese envión para ganar los tres puntos que le permitan despegarse del fondo de la tabla de los promedios.

Central Córdoba se encontraba en una posición incomoda, pero con cuatro fechas sin derrotas y seis unidades sobre 12 volvió a tener esperanzas y su promedio ya está muy próximo al de Santamarina y Olimpo, aunque no puede confiarse, teniendo en cuenta que divide por una sola temporada.

El colegiado Gerardo Mendez Cedro será el árbitro de juego.

Los Andes, en tanto, también sufre con el promedio y son 14 los partidos sin ganar con apenas seis puntos sobre 42 y sólo supera a Defensores de Belgrano y Temperley en la tabla que determinará el descenso a la Primera B.

En cuanto a lo futbolístico, Central Córdoba presentará dos variantes en el equipo titular que venció a Ferro. Alfredo Ramírez reemplazará al suspendido Cristian Vega en el mediocampo, y Maximiliano Cavallotti será el arquero titular en el lugar del lesionado César Taborda.

El DT de Los Andes, Aníbal Biggeri, hará cuatro cambios en relación al equipo que perdió ante Atlético Rafaela, en Lomas: Matías González ingresará por Gastón Guruceaga, Luis Zeballos lo hará por Adonis Frías, Iván Leszczuk por Guillermo Sánchez y Maximiliano Fornari por Ángelo Ibarra.

Debutará en Los Andes el delantero Fornari, de 23 años, recién llegado de Olimpo y que se suma en reemplazo de Rodrigo Bogado, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

El DT Gustavo Coleoni habló en la previa, y anticipó que, a pesar de las estadísticas, ningún partido es fácil en esta categoría.

"El hecho de que Los Andes no llegue bien, no significa nada. Esta categoría es muy pareja y jugando de visitantes muchos equipos suelen jugar sin la presión. Ellos saben que no pueden dejar pasar más puntos, por eso no será fácil", analizó.