El Parque Municipal recibirá el mejor fútbol de Frías

Fotos Numerosos equipos estarán presentes en la quinta fecha del torneo.

Hoy 14:51 -

CHOYA Choya (C) En el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal "Florencia Genesir" de la "Ciudad de la Amistad" se jugará esta noche la quinta fecha del torneo que organiza la Liga de las Instituciones de Frías.

Esta es una de las competencias más convocantes que tiene esta parte de la provincia.

Te recomendamos: La Escuela Nº 60 realizó interesante Muestra Artística y Pedagógica

El programa será el que se detalla a continuación: La Bio vs. Polideportivo; Técnica vs. Social; Tránsito vs. Aoma; Comercio vs. Obras; Banco vs. Panaderos y Policia vs. Loma Negra.

La tabla de posiciones tiene en la punta a Panaderos y Obras con 12 unidades. Luego lo siguen Policía y Tránsito con 10 puntos entre otros combinados.