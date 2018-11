FÚNEBRES | 24 de noviembre de 2018

24/11/2018 -

- Mirta Peña

- Vicente Marcelo Bulacio

- Roger David Paz

- Consuelo Mercedes Ramona Gómez

- Antonia Ponce

- Humberto Manlla (Las Termas)

BULACIO, VICENTE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Su esposa Margarita Pérez sus hijos Marcelo, Sonia, Luis, Julio, Claudia, Omar, Silviana, Vanesa, Cristina, Cintia, h. políticos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio San Marcos servicio realizado por COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CAPILLA, MARIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Aida del Valle Herrera, Elio De Souza, María Inés Herrera de De Souza, Nelson José, Elio Gonzalo y Agustín Alejandro De Souza participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

DORADO, FRANCISCO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. La comunidad educativa del ESPEA Nº1 "Nicolás Segundo Gennero", participa con profundo dolor del fallecimiento del hermano de nuestra compañera Prof. Verónica Dorado. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GÓMEZ, CONSUELO MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. Sus hijas SIlvana, Roxana, Nilda, h. pol. Gerardo, Antonio, nietos, bisn, nieto pol part. su fall. Sus restos serán inhumados en cem. Pque de la Paz,. hs 9 Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Su hija Elsa Rebeca, hijo político Hector Oscar Pagani y sus nietos Analia, Alvaro, Franco y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Viviana Tarchini y sus hijos Nakalii y Lee participan del fallecimiento del papá de nuestro amigo Héctor. Que el Señor lo tenga en su gloria y dé consuelo a su familia.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Alfredo Ledesma, Anita Nahas y flia. participan con gran dolor el fallecimiento de su cuñado.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. María Mercedes Vittar de Anelli, Omar Guillermo Corti, Claudia Cáceres de Corti e hijos; Aurora Rojas de Corti participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su flia.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Rodolfo Nahas, Isabel Santidrien y flia, participan con gran dolor el fallecimiento de su cuñado.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Carlos A. Pagani e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. José A. Ramon, Adriana Pagani y sus hijos Melisa y Alexandra Fadel Pagani acompañan a la familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Aldo Rodolfo Yunes, Ligia Domina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Hector y Alexandra en tan difícil momento.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Gringo, Analia, Giuliana y Alvaro Simonetti, Jennifer, Colo Ebrecht y Guadalupe Anna participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro gran amigo del alma Héctitor.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Mirta Lardizabal de Pagani, sus hijos Adriana, Carlitos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Juan Carlos Lencina, Luisa Del Vitto, Carlos, Maria Alejandra y Juan Santiago participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, acompañan en este doloroso momento a toda la familia de nuestro querido tio Héctor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Las amigas hermanas de su hija Greisi: Cristina Montenegro, Ana Arce, Cecilia Rojo, Silvia Cheeín, Titi Capaldo, Didí Salto, Susana Abud, Lili Mendieta, Silvia Ávila y Ana C. Habra participan con mucho dolor el fallecimiento de Don Héctor.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Que la paz del Señor inunde su alma. Mariló Araujo, Paqui Durán y sus hijos Valentina, Francisco y José acompañan a sus amigas Elsa y Héctor y elevan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Daniel Rafael, Mercedes Viaña y sus hijos Emilia, Carolina, Paula y Benjamin participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Elida Ache de Saad e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a Elsa y flia. en el dolor. Que descanse en paz.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Héctor Cisneros y sus hijos Héctor José y Teresita, Adriana y Daniel participan con dolor el fallecimiento de su vecino y acompañan a toda su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Directivos y personal de Petroservice SRL y Pérez Curbelo Neumáticos participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su hijo Arq. Héctor González. Rogamos descanse con el Señor esperando la resurrección.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Verónica y Valeria Salomón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Mirta Beatriz Pérez Curbelo, su esposo Pablo Presti e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Luis E. Pérez Curbelo y su esposa Claudia J. Miranda e hijos.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. David Jarma y familia acompañan en este dificil momento a su hija Elsita y familia.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Luciana Lorefice, Marcela Paoletti, Guillermo Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Sus compañeros del cuerpo Médico Forense del Poder Judicial: David J. Jarma, Matilde Schmidt, Armando Meossi, Mara Garnica, Viviana Elías, Julian Canllo, Horacio Alfano, Mariano Pagani, Edgar Rodriguez, Julieta Ledesma, Fabiola Corbalan, Marcela Castro, Nora Fernandez, Eugenia Piña, Viviana Escobar, Gabriela Acuá Bravp, Maia Gelid, Anabel Ledesma, Maria Ester Gomez, Claudia Di Meo, Angel Vazquez, Juan Pinto y Silvia Gozal participan su fallecimiento y acompañan en este momento dificil a Elsita y familia.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Sergio y Rafael Camacho participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Personal de Panadería Panachos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Héctor González.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Las amigas de sus hijos Greisi, Héctor e hija pol. Alexandra: Claudia Neme, Mariela Charriol, Carolina Falappa, Verónica Salomón, Betina Zaiek, Valeria Salomón y Julio Martín participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Mariela Charriol y sus hijos Facundo Achával y Santiago Achával participan el fallecimiento del abuelo de sus amigos Juan Bautista, Tomás y Nacho. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Héctor en este difícil en su memoria. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, CESAREO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin, Abel Raúl Pereyra participa el fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Analia y Mario. Eleva oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. El área de Nutrición del Ministerio de Desarrollo Social, Promocion Humana y Relaciones Institucionales con la comunidad. Raquel Carranza, Edith Juarez y Alicia Quainelle participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hijo Cristian deseando pronta resignacion y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Josefina Fabris de Naser y Zulma Naser con pesar participan su fallecimiento saludando con un abrazo a su mamá Rosa y a sus hermanos Graciela y Gustavo y familiares. Que las oraciones calmen el dolor de su partida al Reino de Dios.

PONCE, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Su esposo Hipólito, sus hijos Carlos, Helena, Telma, Nildam, Azucena, Jorge, Carina, Daniel, Soledad, h. pol. nietos y demás famil. part. s fallec. Sus restos fueron inhumados cementerio La Piedrad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L.

PONCE, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Su nieta Roxana Díaz y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BRAVO ALMONACID, RAMÓN JACINTO - BRAVO ALMONACID, RAMÓN ÁNGEL - BRAVO ALMONACID, VIRGILIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Fallecieron el 24/11/88 - 6/12/94 - 27/7/05|. Están presentes en nuestras vidas. Sus hijos, hemanos, nietos y demás familiares ofreceremos una misa en sus memorias hoy a las 20.30 hs en la parroquia La Merced, rogando por la paz de sus almas, al cumplirse uin año más de sus fallecimientos.

JEREZ, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. El Señor es mi pastor nada me faltará. Yo soy la vida Él que cree en mi no morirá jamás. Al cumplirse un año de la partida al Reino Celestial de Gustavo. Su madre Elsa, sus hermanas Silvina, Sandra, Marcela y Abigail y sobrinos Kevin, Lucas, Esteban, Juan, Felipe, Sofía, Valentina, Tomás y Yanel, invitan a la misa pidiendo por su descanso eterno, en la parroquia de Sumampa el domingo 25 de noviembre a las 20 hs.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. "Te llevamos siempre con nosotros... No muy cerca, pero si muy dentro. Su esposa Elsa, sus hijos Gringa, Mirtha, Marcela, Estela, Pepe y Pololo, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará en la Capilla Santa Rosa de Lima hoy a las 19 hs con motivo de cumplirse una mes de su partida al reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ROSA DEL VALLE ( Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Mamita: En el cielo sé que estás bien, que ya no sufres, pero aquí me haces mucha falta. Sus hijos César, Gustavo, Luis, Alejandro, Marcela hijos politícos, Gringa, Marcela, invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia La Inmaculada a las 20,30 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (YUKA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Siempre estarás presente en nuestras vidas y rogamos a Dios nuestro padre por tu descanso eterno. Vivirás eternamente en su gloria y en el corazón de todos los que te amamos...Tus hermanos políticos: Walter Moreno, Lulú de Moreno, sus hijos Susana, Claudia, Walter, Gustavo y sus respectivas flias. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (YUKA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Nelly de Nediani, Carlos y Nimia García, María Luisa Andreani, Kuky de Santillán, Porota de Gonzalez y sus respectivas familias participan su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. ''Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin''. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 646, acompañan con profundo dolor a la docente Jorgelina Gramajo y toda su familia por el fallecimiento de su querido padre el Señor Jorge Gramajo.

GRAMAJO JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Jorge Artemio Gramajo. Ruega oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de especialidades, Departamento de docencia y capacitación, comisión de Asesoramiento laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Jorge Artemio Gramajo. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. ''Señor, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin''. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 646, acompañan con profundo dolor a nuestro compañero Marcos Sasian por la pérdida de su abuela Selva. Rogando oraciones en su memoria.

PAZ, ROGER DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Sus hijos Claudio y Fabio Paz, hijos pol. Claudia y Fabiana, sus nietos Gabriel, Pablo, su sobrina Olga y demás famil. partc. su fallec. Sus restps fueron inhum. cement. la Misericordia. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

----------------------------------------

CANDELA, VÍCTOR CÁNDIDO (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/13|. Papi: Un día como hoy mi Señor Dios te eligió porque El lleva a los mejores guerreros y vos sin dudas eras el mejor!! Siento privilegio de ser tu hijo, nos dejaste tus mejores enseñanzas y consejos, te extraño y te amo muchísimo, quiero darte las gracias por todo lo que recibí de ti, gracias por la vida, el amor, por la alegría que me diste. Te extraño mucho, siempre estas con nosotros en el día a día te recordamos, no es fácil seguir sin ti. A veces me siento muy triste pero sé que estás en el mejor lugar, viejo querido, no te digo adiós, sino hasta luego. Tu hijo David que te ama con todo el corazón, tu esposa Choly, tus hijos David y Fredy, tus hijas políticas y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia .Santiago Apóstol, al cumplirse cinco años de su fallecimiento.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

MANLLA, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. "Cuando alguien se va... queda un dolor que solo Dios con su infinito amor nos ayuda a sobrellevar". La comunidad educativa del Colegio Mariano Moreno LL66 participa con profundo dolor del fallecimiento del esposo de la Docente del Nivel Inicial Paola Paz y acompañamos a sus hijos con profundo dolor en este momento difícil de llevar. Rogamos oraciones en su memoria. Las Termas.

MANLLA, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. "Pedimos a Dios que en este momento tan difícil su presencia llene de paz a la familia". Sus vecinos y clientes del Súper Blankyta, Yoli, Juani, Rossi, Eduardo participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestro querido Beto. Gracias por habernos atendidos siempre con alegría y buen humor. Dejas un vacio inmenso difícil de llenar. Que descanses en paz. Rogamos oraciones en su memoria.

MANLLA, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. Dr. Joaquín Botta y familia, participan con dolor el fallecimiento de su sobrino Beto. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MANLLA, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. Hilda Moyano y Negri Fares, acompañan con profundo dolor a toda la familia Manlla en estos duros momentos y a sus nietos. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Las Termas.

MANLLA, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 85 "Pececitos de Colores", acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Docente Patricia Manlla. Rogamos oraciones a su memoria. Las Termas.