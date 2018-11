Fotos Legisladores y empresar Pyme pidieron avances para el Plan Belgrano

En la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) se llevó a cabo un encuentro entre diputados y senadores nacionales y pequeños y medianos empresarios del NOA para abordar problemáticas que aquejan a la región. ‘Muchos ven al país como uno solo, pero nosotros no lo vemos así. Las regiones de nuestro país son diversas y tienen diferentes problemáticas’, expresó Gerardo Díaz Beltrán, el titular de Came Dirigentes nucleados en las cámaras sectoriales adheridas a Came en La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy, elaboraron un informe respecto de la competitividad y concluyeron que entre las seis provincias representan sólo el 6,5% del PBI nacional y abarcan el 14% de la población del país. ‘Si sumamos el Producto Bruto del NOA, NEA, Cuyo y Patagonia no llegamos al 20% de la riqueza; frente a un 80% que se lleva el centro del país’, señaló Ignacio Sadir, vicepresidente 3º de Came y remarcó que ‘este desequilibrio de la riqueza es el que tenemos que corregir inexorablemente’. El diputado Alejandro Snopek, de Jujuy, habló de la necesidad de reglamentar el Art. 11 de la Ley Pyme para las economías regionales. ‘Necesitamos impuestos diferenciales’, indicó. Otra inquietud fue el escaso avance del Plan Belgrano, un proyecto que generó gran expectativa. Por Santiago asistieron el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago Miguel Siufi y su par de La Banda, Andrónico Suárez.