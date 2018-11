Dorados de Sinaloa va por la soñada final

24/11/2018 -

Dorados de Sinaloa, equipo que dirige el astro argentino Diego Armando Maradona y con el santiagueño Facundo Juárez, buscará hoy ante Juárez el pase a la final del campeonato de ascenso del fútbol mexicano, tras la ventaja conseguida en la ida por 2 a 0.

El partido se jugará a las 20 de Argentina en Ciudad Juárez y Dorados será finalista hasta perdiendo por la mínima diferencia.

El argentino Jorge Córdoba (ex Unión, Gimnasia, Arsenal, Defensa y Justicia y Los Andes) y Raúl Sandoval marcaron los goles en la primera semifinal, en el estadio Banorte de la ciudad de Sinaloa.

En el plantel de Dorados están, además de Córdoba, los argentinos Gaspar Servio (ex arquero Arsenal, Banfield e Independiente), Luis Jerez Silva (ex Defensa, Godoy Cruz y Talleres) y Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero).