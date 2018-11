Fotos "Que la Madre interceda por tantos jóvenes que no le encuentran sentido a la vida"

24/11/2018 -

Durante su homilía en la celebración central en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, el obispo diocesano, monseñor Vicente Bokalic, pidió a los fieles que acudan a la intercesión de la Madre de Jesús, "por tantas faltas que tenemos en nuestras historias, en nuestra patria, en nuestra provincia", y lamentó "tantas muertes de jóvenes que no le encuentran sentido a la vida desde la niñez". Una multitud participó de la misa central de la jornada de ayer, a la que asistió el gobernador de la provincia, doctor Gerardo Zamora, junto con miembros de su gabinete, intendentes de ciudades cercanas y representantes de instituciones intermedias. Luego de la santa misa, salió la procesión por las calles del histórico vallecito de Sumampa Viejo. En su mensaje, monseñor Bokalic hizo referencia al evangelio de San Juan en el que narraba lo ocurrido en las bodas de Caná, donde Jesús transformó el agua en vino para que continuara la fiesta, advertido por María de que lo que había era escaso. "En esa fiesta fue ella la que se dio cuenta de que faltaba vino y pidió a su hijo que hiciera algo. Cuántas faltas tenemos en nuestras historias; en nuestra patria; en nuestra provincia. Nos falta el vino de la alegría verdadera; el vino de la paz verdadera; nos falta la unidad en nuestras familias; más justicia entre nosotros; más igualdad de posibilidades para desarrollarnos todos con dignidad y no con esta brecha que cada vez es más grande entre los pocos que tienen mucho y la inmensa mayoría que vive mendigando pan o algún trabajito por ahí", enfatizó el obispo diocesano. Luego reflexionó: "Tantas muertes de jóvenes; tantos que no le encuentran sentido a la vida desde la niñez, desde la adolescencia. No será que María le está diciendo: ‘Señor, ellos también necesitan de tu presencia’. Qué bueno que hoy le digamos al Señor, con sinceridad, aquí te presentamos nuestras necesidades, te la presentamos por María, porque ella toda necesidad se la presentó a su hijo Jesús, eso hace a lo largo de toda su historia por eso es la medianera de todas las gracias, es la que capta la necesidad, la que recibe el clamor de sus hijos, de su pueblo pobre, sencillo, creyente y lo presenta a Jesús". "Hoy necesitamos decirle al Señor que nos hemos quedado sin el vino, sin la fraternidad, sin la solidaridad entre nosotros, pero sin la solidaridad de todos los días, a veces somos solidarios ante una emergencia, pero debemos ser solidarios los 365 días del año, porque debe ser una actitud de vida permanente", dijo. Abogó por la reconciliación de las familias de las comunidades, y pidió que la Madre de la Consolación interceda por los "chicos solos, que no conocen al papá o a veces sin la madre; por los chicos que están a la merced de los traficantes que siguen caminando por nuestras calles, que siguen negociando con la vida de los jóvenes". "Que esto no se quede en este valle, volvamos a nuestras casas a sembrar para acercarnos, para dialogar, para tender puentes. Vamos a comprometernos para que hagamos nuestra comunidad mucho más solidaria, más justa, trabajando por la renovación de nuestra sociedad que tanto lo necesita. Vamos a pedirle a la Virgen de Sumampa que nos ayude a encontrarnos con el Señor, que experimentemos su sanación interior y que después nos haga aterrizar en compromisos muy concretos en donde estemos", finalizó.