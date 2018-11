Bonadio citó a indagatoria a empresarios y exfuncionarios

24/11/2018 -

El juez Claudio Bonadio envió 44 llamados a indagatorias como consecuencia de las revelaciones en la causa de los cuadernos de la coimas. El magistrado citó para los primeros días de diciembre a declarar como acusados al ex ministro de Planificación Julio De Vido, a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a cuatro decenas de empresarios del transporte. Es por los millonarios pagos de subsidios al gasoil entregados al sector de colectivos entre 2003 y 2014. Se trata de una de las causas que se anexaron al expediente cuadernos, pero no es una causa nueva para Bonadio. De hecho, el juez había procesado el año pasado a De Vido, Jaime y Schiavi y otros por los delitos de ‘defraudación contra la administración pública’ y por ‘administración fraudulenta’ y dictado embargos de mil millones de pesos. Sin embargo, en febrero pasado, la Cámara Federal en una decisión dividida- dictó la falta de mérito de todos los implicados y ordenó hacer un nuevo peritaje sobre cuánto habría sido el perjuicio para el Estado.