Zielinski: "El tiempo dirá para qué estamos"

Atlético Tucumán es la revelación de la Superliga y hoy se puede dar el gusto de estar en el segundo lugar de la tabla de posiciones y apenas a un punto del líder Racing Club que tiene un partido menos.

"El tiempo dirá para qué estamos o, mejor dicho, la realidad nos va a acomodar donde tenemos que estar. Siempre lo dije y no voy a cambiar ahora: nosotros tenemos un objetivo, que es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para dejar bien arriba a Atlético por el tema del descenso. Arrancamos entre los últimos cuatro o cinco y apuntamos a eso. Después el día a día dirá cómo vamos", expresó el entrenador Ricardo Zielinski cuando habló anoche del gran presente del "Decano".

De todos modos, el Ruso tiene su luz de esperanza.

"La idea es pelear arriba para no pensar en la tabla de abajo. La ilusión la tenemos como todos los equipos, obvio. Queremos pelear, a veces se alcanza y otras veces no. Yo sé que estos jugadores vienen de un trajín tremendo, no sé cuántos partidos han jugado en el año, pero meten y meten y eso te llena de orgullo como entrenador. Lo demostraron ante San Lorenzo, porque fuimos inteligentes y jugamos de manera muy seria. En líneas generales, fue una victoria justa. Supimos lastimar y manejar el partido", remarcó.