"Ya vas a ver lo que te va a pasar a vos", amenazó a su ex pareja

24/11/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció que su ex pareja la sigue molestando, la amenazó y no cumple con la medida judicial de restricción que se encuentra vigente.

La víctima, de 38 años, reside en el Bº Adela. Radicó la denuncia en la Oficina del Menor y la Mujer manifestando que se encuentra separada hace 4 meses del sujeto, quien estuvo detenido en varias oportunidades por agredirla físicamente.

Protección legal

En la presentación, la damnificada amplió que existe una medida de restricción de acercamiento contra el acusado y que el jueves -cerca de las 15.30- el denunciado se apersonó a su domicilio y desde el interior de su vehículo le pidió hablar.

Al advertir que la mujer no le respondía le vociferó: "Ya vas a ver lo que te va a pasar a vos" y se retiró del lugar.

La causa ya está en manos de la fiscalía de turno.