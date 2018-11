Por baja en las importaciones hubo superávit en octubre

Fotos DÉFICIT Con China, EE.UU. y Brasil persiste la diferencia negativa.

24/11/2018 -

El intercambio comercial durante octubre dejó un superávit de 277 millones de dólares y revirtió el déficit de 927 millones de dólares de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado positivo de octubre obedeció a una fuerte retracción en las importaciones, que cayeron 18,2% interanual, y que sumaron US$ 5.077 millones, contra exportaciones que subieron 1,4% para alcanzar los US$ 5.354 millones.

Los superávits más importantes de octubre correspondieron al comercio con Chile, con US$ 221 millones; Vietnam US$ 177 millones, Argelia US$ 92 millones, Bangladesh US$ 87 millones, Perú US$ 86 millones e Indonesia US$ 84 millones, entre otros.

Déficits

Los déficits más importantes de octubre se registraron con los países que, en volumen, son los más representativos en el vínculo comercial, tal es el caso de China, en cuyo paso el país asiático terminó con un signo positivo de US$ 321 millones, los Estados Unidos, US$ 321 millones; y Brasil US$ 110 millones, destacó el Indec.

Estos tres países en conjunto absorbieron 33,9% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 54,4% de las importaciones.

El ministro de Producción, Dante Sica, dijo a comienzos de mes que las exportaciones tendrán un alza interanual de un 20,9% durante el 2019.