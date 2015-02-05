CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de noviembre de 2018
Por El Liberal
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CANAL 7
08:00 FINDE EN NICK
11:00 SANTA MISA
12:00 LA PEÑA DE MORFI
17:00 LOS SIMPSONS
17:45 CINE: UNA NOCHE EN EL MUSEO
19:15 CINE: MUJERES AL ATAQUE
20:00 SORTEO DE MONO BINGO
20:10 SORTEO DE TÓMBOLA
20:30 CINE: MUJERES AL ATAQUE (CONTINÚA)
21:45 OPINIÓN DEPORTIVA
22:45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00:15 POLO: HERENCIA DE GLORIA
01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 7
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 GIGANTES DEL SUD
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN
23.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
12.42 LOCOS EN BROOKLYN
02.27 LA ISLA DEL TESORO
04.30 NORM Y LOS INVENCIBLES
06.19 MARTE NECESITA MAMÁS
07.59 LA FUENTE DEL AMOR
09.46 MÁS ALLÁ DEL CIELO
11.42 SUPER ESCUELA DE HÉROES
13.34 GIGANTES DE ACERO
16.04 UNA FAMILIA PELIGROSA
18.14 EL CONTADOR
21.00 AMIGOS DE ARMAS
23.17 PASE LIBRE
TNT
02.59 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
04.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 BUZZ - SEASON 7
06.24 EN EL BOSQUE
08.47 OZ. EL PODEROSO
11.16 MONSTERS, INC.
12.57 INTENSA MENTE
14.45 PETER PAN
16.55 FECHA 13 - SUPERLIGA 2018/2019
19.10 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
21.00 PASANTE DE MODA
23.21 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA
00.21UN SUEÑO POSIBLE
TCM
00.09 ARMA MORTAL 4
02.31 CRUISING
04.15 LOST
05.02 LOST
05.48 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.31 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)
06.55 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)
07.20 LA NIÑERA
07.43 LA NIÑERA
08.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.40 LOST
10.27 LOST
11.14 LA NIÑERA
11.36 LA NIÑERA
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.49 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
13.14 SOMOS MARSHALL
15.34 DAÑO COLATERAL
17.28 ARMA MORTAL 3
19.35 ARMA MORTAL 4
22.00 EL CORRUPTOR
SPACE
00.00 DMITRY BIVOL VS. JEAN PASCAL
02.00 EL SABOTAJE
04.00 CANDYMAN
06.00 TRANSSIBERIAN. EL EXPRESO DE MEDIANOCHE
07.04 UN PLAN PERFECTO
09.02 TRES REYES
11.08 LA GRAN ESTAFA
13.24 LA NUEVA GRAN ESTAFA
15.42 AHORA SON 13
18.01 ROBO EN LAS ALTURAS
20.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
22.00 EL SABOTAJE
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 336)
HOY, A LAS 21, EL ESTUDIO CORAL SANTIAGO DEL ESTERO, PRESENTARÁ UN ESPECTÁCULO EN EL QUE INTERPRETARÁ LA NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN.
KALÚ (AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON LOS SIN NOMBRE, “PANCHO” MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO ARGAÑARAZ.
SIXTO ESPACIO CULTURAL (BELGRANO (S) Nº 1991)
EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
25/11 - 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35
(Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
25/11 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:50
(Cast)
MALICIOUS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
25/11 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast)
18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
25/11- 22:00 (Subt) 00:35 (Subt)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)
25/11 -15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
LA CHICA DE LA
TELARAÑA
POLICIAL (+16 AÑOS)
20:00 (Cast) 22:25 (Subt) 00:45
(Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
24/11 -13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 19:10
(Cast) 21:50 (Subt) 00:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10-
SUBTITULADO 20:00-22:50 (SÓLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 19:50
EL GRINCH 2D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-
EL GRINCH 3D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS LOS DÍAS)