CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de noviembre de 2018

-

CANAL 7

08:00 FINDE EN NICK

11:00 SANTA MISA

12:00 LA PEÑA DE MORFI

17:00 LOS SIMPSONS

17:45 CINE: UNA NOCHE EN EL MUSEO

19:15 CINE: MUJERES AL ATAQUE

20:00 SORTEO DE MONO BINGO

20:10 SORTEO DE TÓMBOLA

20:30 CINE: MUJERES AL ATAQUE (CONTINÚA)

21:45 OPINIÓN DEPORTIVA

22:45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00:15 POLO: HERENCIA DE GLORIA

01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR





CANAL 7

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 GIGANTES DEL SUD

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN

23.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA





CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

12.42 LOCOS EN BROOKLYN

02.27 LA ISLA DEL TESORO

04.30 NORM Y LOS INVENCIBLES

06.19 MARTE NECESITA MAMÁS

07.59 LA FUENTE DEL AMOR

09.46 MÁS ALLÁ DEL CIELO

11.42 SUPER ESCUELA DE HÉROES

13.34 GIGANTES DE ACERO

16.04 UNA FAMILIA PELIGROSA

18.14 EL CONTADOR

21.00 AMIGOS DE ARMAS

23.17 PASE LIBRE

TNT

02.59 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

04.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 BUZZ - SEASON 7

06.24 EN EL BOSQUE

08.47 OZ. EL PODEROSO

11.16 MONSTERS, INC.

12.57 INTENSA MENTE

14.45 PETER PAN

16.55 FECHA 13 - SUPERLIGA 2018/2019

19.10 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

21.00 PASANTE DE MODA

23.21 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA

00.21UN SUEÑO POSIBLE





TCM

00.09 ARMA MORTAL 4

02.31 CRUISING

04.15 LOST

05.02 LOST

05.48 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.31 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)

06.55 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)

07.20 LA NIÑERA

07.43 LA NIÑERA

08.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.40 LOST

10.27 LOST

11.14 LA NIÑERA

11.36 LA NIÑERA

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.49 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

13.14 SOMOS MARSHALL

15.34 DAÑO COLATERAL

17.28 ARMA MORTAL 3

19.35 ARMA MORTAL 4

22.00 EL CORRUPTOR





SPACE

00.00 DMITRY BIVOL VS. JEAN PASCAL

02.00 EL SABOTAJE

04.00 CANDYMAN

06.00 TRANSSIBERIAN. EL EXPRESO DE MEDIANOCHE

07.04 UN PLAN PERFECTO

09.02 TRES REYES

11.08 LA GRAN ESTAFA

13.24 LA NUEVA GRAN ESTAFA

15.42 AHORA SON 13

18.01 ROBO EN LAS ALTURAS

20.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

22.00 EL SABOTAJE





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 336)

HOY, A LAS 21, EL ESTUDIO CORAL SANTIAGO DEL ESTERO, PRESENTARÁ UN ESPECTÁCULO EN EL QUE INTERPRETARÁ LA NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN.





KALÚ (AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON LOS SIN NOMBRE, “PANCHO” MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.





CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO ARGAÑARAZ.





SIXTO ESPACIO CULTURAL (BELGRANO (S) Nº 1991)

EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

25/11 - 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35

(Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

25/11 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:50

(Cast)

MALICIOUS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

25/11 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast)

18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

25/11- 22:00 (Subt) 00:35 (Subt)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)

25/11 -15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

LA CHICA DE LA

TELARAÑA

POLICIAL (+16 AÑOS)

20:00 (Cast) 22:25 (Subt) 00:45

(Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

24/11 -13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 19:10

(Cast) 21:50 (Subt) 00:30 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10-

SUBTITULADO 20:00-22:50 (SÓLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 19:50

EL GRINCH 2D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-

EL GRINCH 3D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS LOS DÍAS)