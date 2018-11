Qué hacen las pymes para superar la crisis

25/11/2018 -

Las pymes santiagueñas de diferentes rubros tuvieron que adoptar diferentes medidas para adaptarse a un escenario marcado por la caída de la actividad económica que impactó con fuerza desde mediados de año, pero que se acentuó a partir de septiembre.

En este contexto, comenzaron a aplicar ajustes puertas adentro para tratar de seguir cubriendo sus costos fijos de estructura, a la espera de un repunte en la actividad. Medidas como por ejemplo recortar al máximo el uso del papel, del teléfono, de productos de limpieza, recambio de lamparitas, postergación en compra de nueva maquinarias o del parque automotor, reducción de horas extras al personal y en algunos casos despidos, son todas medidas destinadas a “aguantar” el mal momento.

Pero, otras medidas también se cristalizaron hacia afuera. Hay quienes pensaban continuar expandiendo su negocio, pero ahora pusieron el freno. También redujeron los plazos para la venta de sus productos. En otros casos, recurrieron al marketing para tratar de captar un poco más de clientes o bien resguardar los que ya tienen.

Todas estas iniciativas se comenzaron a plantear en un escenario con caída de ventas que según el rubro, acumula entre un 20 y 40% en cantidad de unidades en lo que va del año. Los casos Hernán Camacho, dueño de la panadería Fabripan y con una trayectoria familiar en el rubro panadero, comenzó ese negocio hace diez años. “¿Cómo veo el 2019? Si me vienen a ofrecer algo, vendo todo”, señala como para iniciar el diálogo.

En una década, desde que abrió en 2008 logró consolidar 6 sucursales. E incluso pudo montar una planta industrial que, en este contexto, no se anima a abrir.

“Hoy no hay señales que permitan pensar en una expansión, por más que haya un montón de locales para alquilar. Tampoco hay ánimo para comprar máquinas nuevas o cambiar vehículos. No se puede innovar en nada. El empuje de años anteriores ha desaparecido. Ahora se trata solo de mantener lo que uno tiene”, señaló.

Una caída importante en las ventas y el aumento de costos fijos conforman el combo que ha impactado en el negocio. “Los márgenes han bajado un montón. Se ha caído en una meseta”, indicó.

Las pequeñas panaderías que llegaron como una propuesta innovadora como los llamados “puntos calientes” que hay en otras ciudades con productos básicos, pero también con diversidad de sabores en los panes y en sus productos, para el consumo al paso, bajaron en la demanda.

Por ello, “he tenido que sacar gente. Teníamos un especialista que trabajaba sólo con panes saborizados y no lo hemos podido mantener. También teníamos un sandwichero que lo hemos tenido que dejar de lado”, indicó.

A lo largo de estos últimos 10 años fue montando la fabrica en un terreno propio. “Ahora no la quiero abrir, porque no sé qué haría si me cae una boleta grande de gas. Me mataría el negocio. La quiero alquilar porque hoy este negocio te insume controlar día a día lo que sucede. Por eso, si me la quieren comprar, la vendo”.

Los helados

José Rampulla, propietario de las heladerías Cerecett, indicó que esa pyme también sintió el efecto de la crisis.

“Los costos prácticamente se han duplicado en muy poco tiempo, pero la gente no dispone de un doble ingreso y, por ende, la demanda obviamente ha bajado. Se siente el freno en la economía y la suma de costos que hemos tenido. Pero es imposible trasladarlo al consumidor final porque tiene el mismo problema de un ingreso que es fijo, pero los costos se le han ido al doble”.

Respecto de qué medidas adoptaron para mantenerse en el mercado, indicó que “hemos mantenido puestos de trabajo, esta es una empresa familiar, no hemos resignado calidad y lo que hemos ajustado ha sido en no trasladar costos al consumidor. Tratamos de llegar con nuevos sabores y con otros productos como los alfajores Vinci”.

La situación también llevó a “armar un club de promociones con beneficios para nuestros clientes. Todo esto es para apalancar la caída de la demanda y tratar de mantenerla”.