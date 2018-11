Alicia Alba: “La narración oral es un acto de amor que se gesta de manera íntima”

-

La capacidad del ser humano para contar y escuchar historias es inagotable. En esa búsqueda de encontrarle sentido a varias cosas que rodean al ser humano y su entorno, es lo que la actriz santiagueña Alicia Alba procura alcanzar cuando habla del oficio del narrador.

Heredera de esa tradición actoral y del personaje que le legó su madre "doña Shalu" (Graciela López), Alicia continúa por el sendero de la creatividad y la imaginación, alentando a jóvenes y grandes por igual "a recuperar este oficio de la narración oral, tan antiguo en la vida del hombre y que es necesario recuperarlo, porque es una forma que tiene el hombre de comunicarse con su entorno", asegura la narradora costumbrista.

Es que todo relato es una conversación, porque pide al que está escuchando que imagine, que participe con una palabra o una acción, y de eso muy bien lo saben los actores.

¿Cuál es la actualidad de la narración oral en Santiago del Estero?

- La narración oral es un arte que aun no se ha desarrollado porque no ha habido un núcleo de narradores que le den el impulso que se merece. Es un arte que poco lo ha cultivado dentro de la sociedad, porque la narración oral no es necesariamente para ser realizada, en espacios de concurrencia masiva, ni siquiera en espacios reducidos. La narración es un acto de amor que se gesta de manera íntima ante pocas personas y mucho mejor si pudiera ser entre un narrador y un solo escucha, por eso es que muchos narradores concurren a lugares como geriátricos, hospital de niños, y al lado del paciente narran poniendo todo su arte y entrega del espíritu.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes santiagueños acerca del secreto de incursionar en el arte de contar cuentos y crear mundos con palabras?

- El consejo que le doy a los jóvenes y adultos por igual para que no se pierda este arte de la narración, es que tomen con sus manos un texto que les guste y lo aprendan de memoria, lo narren en sus casas como práctica y lo lean delante de alguien, y vean cómo se puede colorear cada palabra para que fluya un mundo mágico, y así, en el lugar íntimo, poder sentirse seguros de llegar a un lugar como un hospital, y narrarlo delante de las personas internadas – por ejemplo–, como un acto de entrega. Pero a los que les interese la vocación de narrar, les digo que es necesario hacer un curso corto de teatro para experimentar la libre expresión para poder manejarse con soltura a la hora de narrar.

¿Cuál es el legado que ha dejado "doña Shalu" (Graciela Alicia López) para lo que significa el teatro y el arte de la narración costumbrista?

- Todavía me encuentro con muchísimas personas, en las escuelas y en la calle, que cuando me relacionan con mi madre, me recuerdan alguna imitación o anécdota de doña Shalu. Es un personaje que ha llegado a este mundo para quedarse y eternizarse en la cultura e idiosincrasia del santiagueño, como un legado muy importante.

Encuentro Regional

La narradora costumbrista puso de relieve el Encuentro Regional de Narración Oral (NOA), evento que se lleva a cabo anualmente desde el año 2012 y convoca a los narradores orales profesionales y emergentes de las cinco provincias del NOA, incluido Santiago del Estero. Sus tres primeras ediciones se llevaron a cabo en la provincia de Salta. En 2015 y 2016, la sede del Encuentro se trasladó hacia otras dos provincias del NOA.

Este tipo de encuentros cuenta con el apoyo institucional de los Ministerio de Educación de la Nación y secretarías de Cultura del NOA. En el año 2017, el Encuentro volvió a Salta, y se llevó a cabo dentro del Expo Libro, organizada por Secretaría de Cultura de Salta, en el ámbito de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza.

Este año, el Encuentro de Narración Oral se realizó de manera simultánea en todo el NOA y se desarrolló en el Fórum, en el marco de la Novena Feria Provincial del Libro. "Fue todo un éxito, pues contó con el auspicio del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia y con la ayuda del Plan Nacional de Lectura, de la Escuela para la Innovación Educativa (Unse), el Profesorado de Teatro de la Espea Nº 1 "Nicolás Segundo Gennero", la Sade, Summa y La Cuarta Pared Teatro", remarcó Alba.

Ahondó que la finalidad principal de este encuentro "es el afianzamiento y desarrollo de la narración oral como una manifestación cultural de singular importancia en el arte, en la educación y como instrumento facilitador de diversas actividades en distintos campos que involucran el uso de la palabra, para contribuir a la integración socio cultural. Tomando como base el incuestionable valor de la palabra desde una perspectiva socio- cultural, la oralidad aparece como un elemento para la transmisión de la cultura", recalcó la actriz santiagueña.

Los narradores santiagueños visitaron con su arte a escuelas primarias de la capital de Santiago y la ciudad de La Banda. Se realizó una mesa panel a cargo de la profesora Marcela Elías y la Lic. Cielo Alcaide. También, se brindó una capacitación sobre manejo corporal y gestual a la hora de narrar, a cargo de la Lic. Alicia Alba y la Prof. María Rosa Regazzoni.

También, se efectuaron narraciones en el stand del Plan Nacional de Lectura y en la Carpa para niños de la Feria del Libro, se hizo lo propio con narraciones infantiles.

Integraron el equipo de narradores: Diana Beláustegui, Bárbara Pérez, Ezequiel Chávez, Rocío Vizgarra, Dangero Ponce, Galia Guzmán, Agustín Arias, Patricia Rayas, Ariel "Goma" Herrera, Nancy Toloza, Mercedes Lescano, Yanina Sotelo y Naty Solís.