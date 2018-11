Tiene 10 años y publicó su primera novela de aventuras

25/11/2018 -

A “Gio” Bonahor a Cragnolino le apasionan las historias de aventura y ciencia ficción. Recientemente, en el marco de la Feria Provincial del Libro, presentó su primera novela: “El viaje de mil viajes” (Editorial Idearte), un sueño que su familia pudo hacerle realidad, a sus 10 años de edad.

“Para nosotros, no es ninguna novedad que “Gio” haya plasmado este trabajo –explica Mariana Cragnolino, mamá de Giovanni– siempre estimulamos a nuestro hijo por la lectura, a pesar de que con su padre no nos dedicamos a escribir”, asegura. “A él, desde chiquito, le interesó la lectura, sobre todo los libros de Julio Verne”, relata, y da lugar al niño para sumarse a la charla con EL

LIBERAL para enumerar de memoria sus libros de cabecera: “Viaje al centro de la tierra, De la tierra a la luna, El faro del fin del mundo, Un capitán de quince años...”, todos títulos de Verne.

Cuando se le pide a “Gio” contar el argumento de la novela, sin titubeos, explica: “Se trata de dos aventureros, Harry y Beach, que quieren explorar el centro de la tierra. Harry tiene un hijo, Timmy, de 8 años, que quería ir con ellos, pero sus padres le dijeron que era peligroso. Pero el niño entra igual a la nave y sus padres lo descubren después. A pesar que los padres se resisten, hacen un viaje al océano para ir al centro de la tierra. Después, viene un hacker que controla la nave y se van al espacio, y conocen luego el futuro y muchas cosas más”.

Las ilustraciones del trabajo de Bonahora son realizados por su compañera de cuarto grado, Emilia Manfredi Roldán, del Instituto San Pedro Nolasco de la capital santiagueña. La satisfacción más

grande de la familia es que la novela se haya podido presentar en la Feria Provincial del Libro, y que hasta el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, haya podido hojear su trabajo, y felicitarlo por su primera obra literaria.

Allí, Giovanni interactuó con muchas personas y presentó formalmente su novela en una de las salas de la feria y conversó con los curiosos que preguntaron por su trabajo, que se agotó durante los 4 ías que duró la exposición en el Fórum.

Al ahondar un poco más sobre su novela, “Gio” comenta: “Yo le daba ideas a Emilia y ella luego hacia los dibujos”, comenta. “En realidad no sé si la novela que escribí la soñé o la imaginé. Creo que fue mitad sueño y verdad, se me fueron ocurriendo cosas y la empecé a escribir en la computadora”, explica, sin dejar de ser un niño e imaginar su propio mundo, por eso dice: “cuando pateo la pelota se me empiezan a ocurrir ideas también”.

Los interesados en conocer el libro de Giovanni Bonahora Cragnolino pueden hacerlo ingresando al Fan Page de Facebook: https:// www. f a c ebook. com/ El-Viaje-de-Mil-Viajes- 201760777380558/ l