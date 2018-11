Una vida, mil oficios: Vivir trabajando

25/11/2018 -

Mario nunca se quedó quieto. Siempre tuvo una ocupación o más. Aunque señala que últimamente prefiere dedicarse a cocinar. "Vamos a suponer que si hoy me encargan una puerta -Mario es carpintero-, hacen falta dos semanas para hacerla y entregarla para cobrar. Pero si hoy me piden un lomito, ahí nomás lo hago y me pagan. Es plata en mano".

Como su madre adoptiva enviudó joven, Mario asumió la responsabilidad de trabajar desde muy temprana edad. "A los 8 años ya era lavacopas. Trabajaba en el bar de la terminal vieja" de Ojo de Agua, donde su madre cocinaba. Así empezó el resumen de su experiencia laboral.

Entre los 10 y los 12, trabajó "en la sodería de doña Mariuta Teleña" y desde los 12 hasta los 20 aprendió el oficio de la carpintería en el taller de don Hugo Crespín, donde fue desentrañando los secretos de la madera para construir muebles, aberturas y un sinfín de elementos. También aprendió a trabajar con vidrios, armar vitrinas, hacer trabajos artesanales con madera, a pintar y hacer lustre. Al mismo tiempo estudió peluquería por las noches: "Así que soy peluquero también. Cuando me llamaban, agarraba la bicicleta y me iba a cortar a domicilio". Además, sabe algo de albañilería. Sólo le falto incursionar en la electricidad, como uno de los oficios más extendidos en Santiago.

Ya a los 20 se independizó y desde entonces alterna sus oficios según la demanda y las oportunidades que surjan.

Sus primeras "changas"

Antes de toda esta serie de oficios que le tocó emprender a lo largo de su vida, Mario Banegas recolectaba tres elementos básicos para vender y poder llevar unos pesos a su casa: "A los 7 años juntaba huesos y botellas para vender a una familia de Ojo de Agua", recordó sobre esas épocas, sin tener en claro en qué se empleaban esos elementos sus clientes: "También juntaba yuyos para vender en la terminal, porque ahí trabajaba mi mami y yo vendía a la gente que viajaba".

Familia

Actualmente vive con su esposa Mary Gómez, oriunda de Puesto San Antonio, Amimán; con quien tuvo y cría cinco hijos: Evelin (19), Eveluz (16), Marcos Julián (12), Emily (11), Marito (3) y Angelita (8 meses). Además tiene dos nietos: Ever Jaim Banegas, de 4 años; y Eitán Jaziel Banegas, que tiene 2. Todos viven en el mismo barrio donde se crió Mario, Cristo Redentor.

"Sarmientito"

De pequeño, Mario Banegas se ganó el apodo de "Sarmiento" o "Sarmientito", con que fue conocido gran parte de su infancia, ya que "no faltaba nunca a la escuela", al menos toda la Primaria, porque le "gustaba mucho", recordó. "Después ya no hice la Secundaria, porque empecé a trabajar".