Racing recibe al "Taladro"

Fotos CHANCE Racing irá con la misión de ganar para seguir arriba.

25/11/2018 -

El puntero Racing, que sólo lleva un punto de ventaja sobre el escolta Atlético Tucumán, aunque con un partido menos jugado, intentará incrementar esa mínima ventaja cuando reciba a Banfield por la 13ra. fecha de la Superliga.

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón, desde las 21.30, con arbitraje de Germán Delfino.

Racing es líder con 29 puntos y Atlético Tucumán, con el triunfo sobre Belgrano por 3 a 1, tiene 28 y le pone una buena presión al equipo dirigido de Eduardo Coudet.

Por eso, Racing irá en pos del triunfo con un mayor grado de necesidad que el habitual, ante un Banfield que, dirigido por el veterano Julio César Falcioni, será un rival que podría merecer el calificativo de "molesto".

El 80 por ciento de efectividad que presenta Racing debería ser contundente a la hora de evaluar al puntero, pero la abundante suma de puntos no viene de la mano con un alto nivel de juego, aunque a la "Academia" no lo superó ningún equipo en estas 12 fechas, no siquiera el San Martín tucumano que le quitó el invicto en la novena jornada.

Racing está padeciendo una serie de lesionados que complicó la tarea de Coudet, que incluye al arquero Gabriel Arias (fractura de la mano derecha), Marcelo Díaz (operado de los meniscos), una de las figuras del equipo, Alejandro Donatti (se desgarró dos veces), Augusto Solari (dos desgarros), Eugenio Mena (talalgia), Renzo Saravia (traumatismo en el hombro) y Matías Zaracho (traumatismo de rodilla).

Hoy regresará Saravia en lugar de Iván Pillud en la única variante con relación al equipo que superó claramente a Gimnasia en La Plata por 3 a 0.