El papelón bajo la lupa del ambiente del fútbol local

25/11/2018 -

La final de Copa Libertadores que debían disputar ayer River y Boca quedó postergada debido a la agresión que sufrió la delegación xeneize al llegar al estadio Monumental, motivo que generó gran indignación en el mundo del fútbol. Referentes del medio local como Héctor Ayuch, Arnaldo Sialle, Cristian Vega y Germán Montenegro brindaron sus puntos de vista a EL LIBERAL.

"Esto no es de ahora. Los que estamos en el fútbol sabemos que lamentablemente es un hecho común. La sociedad está mal y si a eso le agregamos que la seguridad no estuvo bien organizada, todo se junta. Lamentablemente, por un grupo de no más de 30 personas, los millones de argentinos y fanáticos de todo el mundo que queríamos ver el partido quedamos sin nada, por estos inadaptados", fueron las palabras de Ayuch.

Mientras que "Cacho" Sialle manifestó que fue un bochorno.

"Fue algo vergonzoso para toda la sociedad. Quedó expuesto que la seguridad falla y que la realidad del país es mala y que hay incapacidad en todos los sectores que son los que tienen la responsabilidad de que todo funcione bien. Si bien estamos tristes, es algo normal que pasen estas cosas, porque pocos días atrás pasó algo similar en la cancha de All Boys. Es un tema recurrente y a todo nivel, no sólo en el fútbol".

En tanto, el mediocampista de Central Córdoba, Cristian "Kili" Vega aseguró que lo ocurrido "era un acontecimiento histórico y que haya pasado esto es una lástima, una vergüenza. Como futbolistas puedo asegurar que siento una tristeza grande porque todo estaba dado para ser una fiesta y todo quedó opacado".

En un comentario casi idéntico a sus colegas, Germán Montenegro dijo que un pequeño grupo de inadaptados privó al mundo de disfrutar una final histórica.

"Se había generado una expectativa mundial detrás de este partido y lamentablemente un grupo minúsculo de gente nos privó de ver un espectáculo tan lindo. Todo el mundo vio el mal espectáculo que brindamos como sociedad".

Seguidamente, "Yoyi" Ayuch remarcó la imagen que brindó la sociedad para el resto del mundo.

"No se pudo organizar un operativo que le brinde seguridad al plantel visitante, es una vergüenza. Dejamos una imagen lamentable en el mundo y refleja lo que somos como sociedad. Hay gente que entra detenida por una puerta y sale libre por otra. El día que apliquemos las leyes como se corresponde las cosas cambiarían".

Para Sialle, el perjudicado, aparte de la agresión, fue Boca.

"Boca salió perjudicado porque Pablo Pérez iba a jugar y hoy presenta un problema en el ojo. Pérez es un jugador clave para el esquema de Boca. Hay que ver cómo descansan por la noche y si influye psicológicamente en los futbolistas. El jugador de Boca fue víctima de una situación que se podía haber evitado".