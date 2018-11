D’Onofrio dijo que acordó la suspensión con su par de Boca

Fotos ACUERDO. "River creyó conveniente suspender el partido en acuerdo con los dirigentes de Boca Juniors", manifestó ayer Rodolfo D’Onofrio.

25/11/2018 -

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, reveló ayer que acordó con su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, la suspensión de la segunda Superfinal por los incidentes sucedidos en la previa y agregó que también le encargó que "no haya nada raro", en referencia a una supuesta clausura del estadio Monumental.

"River creyó conveniente suspender el partido en acuerdo con los dirigentes de Boca Juniors, porque sus jugadores desde lo psicológico no estaban bien, lo que era comprensible", explicó D’Onofrio en el primer tramo de la nota con Fox Sports.

De pronto, mientras mantenía este diálogo con la prensa, D’Onofrio debió salir apresurado al estar ubicado en el pasillo del anillo central del Monumental, debajo de la tribuna Belgrano, donde se produjeron corridas y empujones entre aficionados que abandonaban el estadio tras el anuncio de la suspensión del partido.

Luego de unos minutos, el presidente retomó el diálogo con el canal y ante la consulta sobre una posible clausura del estadio Monumental, D’Onofrio reveló que durante una de las reuniones le pidió a su par "xeneize" que "no ocurra nada raro" ya que aseguró que "no hay ninguna razón" para que suceda eso.

"Había varios dirigentes sudamericanos de testigo y le dije a Angelici: ‘vos tenés allegados en la Ciudad y en la Justicia que yo no tengo. Te pido que mañana no haya nada raro que permita que no se juegue. Me dejó tranquilo", aseguró D’Onofrio, quien aclaró que Angelici "no es autoridad, pero tiene llegada al ministro de Seguridad". Previamente, reconoció que acordó "con dirigentes de Boca la suspensión del partido porque se estimó que era lo más conveniente".

"Fue lamentable lo que se generó antes del partido. La custodia que debía tener el micro del club Boca Juniors no la tuvo como correspondía y por unos pocos inadaptados que produjeron los incidentes no se pudo jugar", lamentó el titular "millonario".

"Espero que se tomen las prevenciones. Yo no sé nada de seguridad, nosotros la contratamos. No sé cuál fue el problema", reconoció el mandatario.

"Estoy muy mal, frustrado y cansado. Mi hija y mis nietos vinieron desde Italia para ver por primera vez a River. Me da una bronca bárbara", agregó.

"Fueron quince tipos que no pueden arruinar esta fiesta. ¿Están presos? ¿los identificaron? Quiero presos por lo menos a cinco", apuntó D’Onofrio.