El presidente de Conmebol explicó los motivos de la suspensión de la final

La final de la Copa Libertadores que debía dirimirse ayer fue aplazada para hoy a las 17, anunció el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez.

"Un equipo no puede jugar y el otro no quiere ganar en estas condiciones", declaró Domínguez a periodistas al anunciar el acuerdo entre los presidentes de River Plate y Boca Juniors para aplazar el partido en el estadio Monumental debido al ataque de fanáticos del Millonario al autobús que llevaba la plantilla del Xeneize al estadio.

El partido, cuya hora de comienzo se varió dos veces, se jugará este domingo a las 17, la misma hora inicial que se había fijado para ayer.

El ataque al vehículo dejó vidrios rotos y a jugadores del equipo visitante presuntamente afectados por gases y cortes en la piel. Tras una larga reunión en el mismo estadio, los directivos de River, Boca y la Conmebol se decidieron por el aplazamiento hasta hoy.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y los jugadores Carlos Tévez y Fernando Gago manifestaron que no estaban dadas las condiciones para jugar este encuentro, al que ayer asistieron unos 60.000 espectadores.

Luego del empate 2-2 en el encuentro de ida disputado en la Bombonera, y que también debió ser postergado de sábado a domingo por un temporal, River y Boca deben definir el ganador de esta edición 58 de la Libertadores.

"Las tres partes junto con Conmebol llegamos a esta determinación y el encuentro se disputará mañana (por hoy) a las 17 con público", completó el dirigente paraguayo.