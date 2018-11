Declaran la crisis humanitaria en Tijuana por los inmigrante

25/11/2018 -

El alcalde de la ciudad mexicana de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, declaró ayer una crisis humanitaria en la ciudad ante la necesidad de recursos para atender a los miles de integrantes de la caravana migrante centroamericana.

Gastélum dijo en la radio de Grupo Fórmula el viernes que Tijuana no cuenta con la infraestructura necesaria para atender adecuadamente a los migrantes.

Promesa

"No voy a comprometer los servicios públicos, no voy a gastarme el dinero de los tijuanenses, no voy a endeudar a Tijuana porque no lo hemos hecho en estos dos años", dijo el funcionario sobre la situación en la ciudad ante la presencia de los migrantes.

Gastélum afirmó que el costo de la atención a los migrantes, más de 4.000 llegados desde la semana pasada, "asciende a más de 500.000 pesos (unos 24.800 dólares)".

Por ello, anunció que pedirá asistencia humanitaria al gobierno federal mexicano y a entidades internacionales.