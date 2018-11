Fotos “Los estadounidenses tenemos el mercado más grande del mundo para el narcotráfico”

25/11/2018 -

"Narcos: México" se convirtió en otro gran éxito de la plataforma digital Netflix, no solo por la historia que cuenta sino también por el sólido elenco con que cuenta. ¿Por qué no tiene éxito esta "guerra" contra las drogas? Los estadounidenses tenemos el mercado más grande del mundo para el narcotráfico, somos la principal razón del problema porque penalizamos a los adictos. A Estados Unidos le gusta la idea de que el problema es esta gente de tez morena que nos envía droga que nosotros no queremos, cuando la realidad es que sí queremos esa droga y más que a ninguna otra cosa.