Dolor de pecho, causas y diferencia con el dolor de infarto (1ª parte)

25/11/2018 -

El dolor en el pecho no siempre es un síntoma de angina o de infarto, pudiendo estar relacionado con otras enfermedades como por ejemplo: problemas respiratorios, exceso de gases, crisis de ansiedad o fatiga muscular. Lo más importante cuando se presenta este síntoma es observar cuándo surge el dolor, qué tipo de dolor siente si es punzante, opresivo, lacerante o tipo cólico, y si está acompañado por otros síntomas como fiebre o náuseas. Por lo que a continuación mencionamos una lista con las principales causas de dolor de pecho, para que sea posible identificar y saber qué hacer en cada situación: 1. Exceso de gases Esta es posiblemente la causa más común de dolor en la región de tórax y no está relacionada con problemas en el corazón, surgiendo frecuentemente en personas que sufren de estreñimiento. El cúmulo de gases en el intestino puede empujar algunos órganos abdominales, acabando por crear un dolor que se irradia para el pecho. Cómo identificar: generalmente es un dolor agudo del tipo punzante que desaparece y vuelve a surgir repetidamente, especialmente al doblarte sobre la barriga para recoger algo del suelo. Qué hacer: Una buena estrategia consiste en hacer masajes en la región del intestino para ayudar a empujar los gases, pero también se puede adoptar una posición que facilite la eliminación de los gases. 2. Ansiedad y estrés La ansiedad y el exceso de estrés provocan un aumento de la tensión muscular en las costillas, además de aumentar los latidos cardíacos. Ésta combinación provoca una sensación de dolor en el pecho, que puede surgir si la persona no se encuentre estresada, ocurriendo más comúnmente en quien está frecuentemente estresado o sufre de síndrome de pánico o ansiedad. Cómo identificar: normalmente es acompañado de otros síntomas como respiración rápida, exceso de transpiración, latidos cardíacos acelerados, náuseas y hasta alteraciones en el funcionamiento del intestino. Qué hacer: intentar reposar en un lugar calmado, beber un té de valeriana para calmar la ansiedad o hacer alguna actividad entretenida, como ver una película, jugar, ir al gimnasio o hacer jardinería. 3. Lesión muscular Las lesiones musculares son muy comunes en el día a día, principalmente quien frecuenta el gimnasio o hace algún tipo de deporte. Sin embargo, también pueden ocurrir después de las actividades más simples como toser mucho o cargar objetos pesados. Además de eso, durante las situaciones de estrés o miedo, los músculos también pueden quedar muy contraídos, resultando en inflamación y dolor. Cómo identificar: es un dolor que pueden empeorar al respirar, pero que también se agrava al mover el tronco para ver hacia atrás. Además de surgir después de situaciones como las indicadas anteriormente. Qué hacer: una buena forma de aliviar el dolor muscular es reposar y aplicar compresas tibias sobre la región adolorida. También puede ayudar alargar los músculos del pecho, colocando los dos brazos estirados para atrás y agarrando las manos. 4. Reflujo gastroesofágico Personas que sufren de reflujo gastroesofágico y no hacen una dieta adecuada tienen mayor posibilidad de sentir dolor en el pecho frecuente, pues está relacionado con la inflamación del esófago que ocurre cuando el ácido del estómago llega hasta las paredes del órgano. Cuando eso ocurre, además de sentir una intensa quemazón, también es posible sentir dolor en el pecho. Cómo identificar: En la mayoría de los casos es un dolor en el medio del pecho que surge acompañado de quemazón y de dolor de estómago, sin embargo, también puede surgir con una ligera sensación de opresión en la garganta, que ocurren debido a los espasmos del esófago. Qué hacer: Tomar un té digestivo, pues mejoran la digestión y disminuyen la acidez del estómago, reduciendo la inflamación del esófago. Además de eso puedes tomar un antiácido, pero lo ideal para evitar esa crisis es mantener una dieta baja en grasas y baja en condimentos. 5. Úlcera en el estómago El dolor provocado por la presencia de una úlcera en el estómago ocurre debido a la inflamación de las paredes del órgano y puede ser fácilmente confundida con un dolor en el corazón, debido a la proximidad de ambos órganos. Cómo identificar: es un dolor localizado en el medio del pecho. pero que puede también irradiarse para el lado derecho, dependiendo de la localización de la úlcera. Además de eso, es más común después de las comidas y puede estar acompañado por sensación de llenura, náuseas y vómitos. Qué hacer: Se debe consultar a un gastroenterólogo cuando existe la sospecha de una úlcera en el estómago para iniciar el tratamiento adecuado con protectores gástricos para así evitar complicaciones como la perforación de la úlcera.