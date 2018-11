Fotos Con música de "Peteco" se estrenará en la Unse el filme sobre Milagro Sala

25/11/2018 -

Con la presencia de Cynthia García y Martín Adorno, directores del filme "Milagro", se proyectará mañana a las 17 en la Unse, el filme que retrata aspectos de la vida de la dirigente social Milagro Sala, que hoy se encuentra en calidad de detenida en su casa de El Carmen, en Jujuy. En la proyección en la Unse estarán también Silvia Rojkés, legisladora de Tucumán por el Frente para la Victoria, entre otros invitados especiales para esta función. "Libertad para Milagro" es la canción que Carlos Oscar "Peteco" Carabajal compuso junto con Anabella Zoch, cantautora de San Nicolas, Buenos Aires, a quien "Peteco" produjo artísticamente. "Esta película se va a ver en muchos lugares del mundo ya que Milagro es una figura fuerte para organismos internacionales de Derechos Humanos. Es una gran película que hicieron Cynthia García y Martín Adorno", destacó "Peteco" en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL. En relación a los instrumentos que utilizó para la banda sonora de "Milagro", Carabajal destacó: "Hay guitarra, piano y bombo. La voz es de Anabella Zoch, que además fue quien escribió la letra, el texto y lo cantamos juntos. La película arranca con la imagen de Anabella, la mía y de María Barreña, que toca el piano. Y termina la película también con la música. O sea, le dieron un lugar de importancia a la músical". "Estoy orgulloso de haber participado, con la música, en un filme tan esclarecedor sobre la situación por la que atraviesa Milagro Sala", puntualizó "Peteco". El filme reconstruye el perfil de la líder de la Tupac Amaru, y tiene incluso una entrevista en el marco de la prisión domiciliaria. "He visto la película el día que fue estrenada y, verdaderamente, me he emocionado como se ha emocionado tantísima gente", remarcó "Peteco" a EL LIBERAL. Horacio Verbitsky, Eugenio Zaffaroni, Elizabeth Gómez Alcorta, Juan Ezquiel, la familia de Milagro son, entre otros, algunos de los testimonios que forman parte de la película. "Es una gran película, muy bien realizada y que cuenta con grandes testimonios", especificó Carabajal.