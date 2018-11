Podrás espiar los chats de WhastApp aun si el teléfono está bloqueado

Hoy 20:36 -

La próxima actualización de WhatsApp podría traer algunos problemas para los usuarios ya que sería más fácil ver las fotos y videos que le recibe el usuario aun cuando el teléfono esté bloqueado.

De acuerdo con lo informado por WABetaInfo, sitio especializado en las noticias relacionadas con la aplicación, las nuevas notificaciones incluirían ventanas emergentes y vistas previas del contenido recibido.

A través de la web, muchos usuarios de celulares han puesto el grito en el cielo ya que esta actualización podría perjudicar a aquellos que suelen intercambiar fotos y videos eróticos.

Por este motivo, la compañía asegura que se podrá desactivar la opción de previsualización.

Apparently. As mentioned: My wife can use the new function, a friend's wife cannot. Both use the App Store version, have never used a beta. In the video: My wife's iPhone, I hope you mean this feature (Watch the video in the notification) pic.twitter.com/mLukaM47pn