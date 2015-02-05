CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de noviembre de 2018
A LAS 22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.
Por El Liberal
26/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINSO
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. LOS ANDES
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO
20.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRON SPORT
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.06 SECRETARIAT
08.30 VOLVER AL FUTURO
10.50 SUPER ESCUELA DE HÉROES
12.44 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
14.38 DUPLICIDAD
17.06 VOLVER AL FUTURO
19.27 JUEGO DE TRAICIONES
21.38 VIRGEN A LOS 40
TCM
07.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.51 LA NIÑERA
08.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.10 LOST
11.43 LA NIÑERA
12.05 LA NIÑERA
12.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.18 LAS AVENTURAS DE WINNIE POOH
14.36 ROGER WATERS THE WALL
16.30 TONTO Y RE-TONTO
18.22 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
20.20 D-TOX
22.00 LOS FEDERALES
TNT
06.00 ANNIE
08.31 EL PATRIOTA
11.36 PETER PAN
14.07 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
16.36 UN SUEÑO POSIBLE
18.39 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
19.08 PASANTE DE MODA
21.29 DOS INÚTILES EN PATRULLA
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.01 DÍA DE ENTRENAMIENTO
SPACE
06.23 UN PLAN PERFECTO
08.18 LA GRAN ESTAFA
10.30 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE
VANCOUVER
12.26 DETECTIVE POR ERROR
14.02 SOY ESPÍA
15.51 ROBO EN LAS ALTURAS
17.47 RIESGO TOTAL
19.49 EL DEMOLEDOR
22.00 ASESINOS
CINECANAL
11.02 AMIGOS SALVAJES 2
12.22 ¡ESTO ES GUERRA!
14.07 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
15.52 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
18.07 ASSASSIN’S CREED
20.07 XXX. REACTIVADO
22.00 2.22
23.45 CARRERAS CLANDESTINAS
SONY
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
16.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL TURISTA
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
A DÓNDE IR
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE
ORELLANA LUCCA CON LOS SIN
NOMBRE, “PANCHO” MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES
(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),
QUINTA COPLA Y
AVENIDA FOLK.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL
GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA
PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS
DE SALITRAL, ACTUARÁN
ARMANDITO SANTILLÁN,
FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO
ARGAÑARAZ.
SIXTO ESPACIO
CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS
CÁCERES Y ENRIQUE
MARQUETTI PRESENTARÁN EL
ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA
TINCU” (“ENCUENTRO DE
HERMANOS”).
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 20 A 21.30, SE DICTAN
CLASES DE “DANZAS
FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
26/11 - 28/11 17:20 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
HASTA EL 28/11 19:20 (Cast) 22:00
(Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
26/11 -28/11 17:10 (Cast) 19:50 (Cast)
MALICIOUS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 28/11 22:30 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
26/11 - 28/11 16:00 (Cast) 18:00
(Cast) 20:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 28/11- 22:00 (Subt)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)
26/11 - 28/11 17:20 (Cast)
LA CHICA DE LA
TELARAÑA
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 28/11 20:00 (Cast) 22:25
(Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
26/11 -28/11 16:30 (Cast) 19:10 (Cast)
21:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10-
SUBTITULADO 20:00-22:50 (SÓLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 19:50
EL GRINCH 2D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-
EL GRINCH 3D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS
LOS DÍAS)