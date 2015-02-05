CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de noviembre de 2018

A LAS 22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.

26/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINSO

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. LOS ANDES

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO

20.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRON SPORT


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.06 SECRETARIAT

08.30 VOLVER AL FUTURO

10.50 SUPER ESCUELA DE HÉROES

12.44 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

14.38 DUPLICIDAD

17.06 VOLVER AL FUTURO

19.27 JUEGO DE TRAICIONES

21.38 VIRGEN A LOS 40

TCM

07.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.51 LA NIÑERA

08.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.10 LOST

11.43 LA NIÑERA

12.05 LA NIÑERA

12.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.18 LAS AVENTURAS DE WINNIE POOH

14.36 ROGER WATERS THE WALL

16.30 TONTO Y RE-TONTO

18.22 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

20.20 D-TOX

22.00 LOS FEDERALES

TNT

06.00 ANNIE

08.31 EL PATRIOTA

11.36 PETER PAN

14.07 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

16.36 UN SUEÑO POSIBLE

18.39 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

19.08 PASANTE DE MODA

21.29 DOS INÚTILES EN PATRULLA

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.01 DÍA DE ENTRENAMIENTO

SPACE

06.23 UN PLAN PERFECTO

08.18 LA GRAN ESTAFA

10.30 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE

VANCOUVER

12.26 DETECTIVE POR ERROR

14.02 SOY ESPÍA

15.51 ROBO EN LAS ALTURAS

17.47 RIESGO TOTAL

19.49 EL DEMOLEDOR

22.00 ASESINOS

CINECANAL

11.02 AMIGOS SALVAJES 2

12.22 ¡ESTO ES GUERRA!

14.07 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

15.52 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

18.07 ASSASSIN’S CREED

20.07 XXX. REACTIVADO

22.00 2.22

23.45 CARRERAS CLANDESTINAS

SONY

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

16.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL TURISTA

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA


A DÓNDE IR

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE

ORELLANA LUCCA CON LOS SIN

NOMBRE, “PANCHO” MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES

(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),

QUINTA COPLA Y

AVENIDA FOLK.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL

GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA

PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS

DE SALITRAL, ACTUARÁN

ARMANDITO SANTILLÁN,

FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO

ARGAÑARAZ.

SIXTO ESPACIO

CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS

CÁCERES Y ENRIQUE

MARQUETTI PRESENTARÁN EL

ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA

TINCU” (“ENCUENTRO DE

HERMANOS”).

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES,

DE 20 A 21.30, SE DICTAN

CLASES DE “DANZAS

FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

26/11 - 28/11 17:20 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 28/11 19:20 (Cast) 22:00

(Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

26/11 -28/11 17:10 (Cast) 19:50 (Cast)

MALICIOUS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 28/11 22:30 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

26/11 - 28/11 16:00 (Cast) 18:00

(Cast) 20:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 28/11- 22:00 (Subt)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)

26/11 - 28/11 17:20 (Cast)

LA CHICA DE LA

TELARAÑA

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 28/11 20:00 (Cast) 22:25

(Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

26/11 -28/11 16:30 (Cast) 19:10 (Cast)

21:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10-

SUBTITULADO 20:00-22:50 (SÓLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 19:50

EL GRINCH 2D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-

EL GRINCH 3D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS

LOS DÍAS)

 
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