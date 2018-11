Avión de Aerolíneas reportó incidente con un drone a 3.900 m

26/11/2018 -

Un insólito incidente se produjo entre un avión de Aerolíneas Argentinas y un drone. Según informó la tripulación de la aeronave que realizaba el trayecto Buenos Aires-Bariloche reportó la presencia de un drone a 13 mil pies de altura, es decir, unos 3.900 metros.

El incidente se produjo ayer domingo cuando el vuelo AR1692 partía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la ciudad turística de la provincia de Río Negro.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas agregaron que el hecho es materia de investigación.

Desde el Ministerio de Transporte remarcaron a Infobae que el incidente no se produjo en la zona del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, y detallaron que no hubo riesgo de impacto, de acuerdo con el mensaje del piloto, quien manifestó que se ‘cruzó’ con el vehículo aéreo no tripulado.

Según la disposición 527 de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), el límite para volar drones en espacios no controlados es de 122 metros de altura, mientras que en espacios controlados es de apenas 43 metros.

Si bien los drones comerciales, en términos generales, no pueden alcanzar más de 600 metros de altura, existen algunos modelos que tienen la capacidad técnica para superar ampliamente esa marca.