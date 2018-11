El clásico entre el "Cuervo" y Huracán, sin definición

Fotos INCERTIDUMBRE El clásico entre San Lorenzo y Huracán no tiene fecha de reprogramación por parte de la Superliga y cada club defiende sus derechos

26/11/2018 -

Luego de que se pospusiera el clásico entre San Lorenzo y Huracán por el cambio de día de la Final de la Libertadores en la cancha de River Plate, el primer horario que se barajó fue para hoy a las 17 o 19.

El primero en salir a hablar sobre la posibilidad de jugarse el lunes y la descartó fue el presidente del "Cuervo", Matías Lammens, que dijo a la prensa, "San Lorenzo el lunes no juega. Hay hinchas que vienen desde el interior y abonados a los que no se les puede faltar el respeto de esa manera".

Inmediantamente, desde Huracán respondieron y hasta emitieron un comunicado directo a la Superliga pidiendo que el clásico se juegue dentro de las 48 horas como marca el estatuto, que dice que la reprogramación inmediata es en caso de "mal clima" aunque en el Globo piden que esta vez sea igual a aquella que vivieron con Godoy Cruz.

El inconveniente que se presenta es que del 28 de noviembre al 1 de diciembre la ciudad de Buenos Aires estará literalmente sitiada por el operativo de seguridad por la cumbre del G20 y el "Cuervo" tiene fecha confirmada para el 2 de diciembre ante Aldosivi en Mar del Plata y Huracán un día después ante Defensa y Justicia.

"Si no se puede jugar el clásico con público por el G20 debe ser en otra jurisdicción o si es necesario a puertas cerradas. El fútbol no puede pararse. Si no se respeta el estatuto el fútbol seguirá en decadencia’, dijo el presidente Alejandro Nadur en La Red.

Además, el secretario Fernando Moroni también dio su postura a este diario: "Una posición tan amplia de un club no van a encontrar en ningún lado. La Superliga tiene la oportunidad histórica de demostrar que actúa con equidad, igualdad y justicia".

El fin de semana del 8 de diciembre el "Ciclón" deberá enfrentarse de local ante Estudiantes de La Plata, en lo que será en el cierre de año de San Lorenzo en la Superliga Argentina.

Repercusiones

Finalmente, el Súper entre River y Boca volvió a posponerse, y desde Twitter tiraron, en broma, la idea de que el partido en el Nuevo Gasómetro se dispute. El arquero de Huracán Marcos Díaz y el mediocampista Israel Damonte avisaron que no podían.

"Que la Superliga ponga San Lorenzo - Huracán en cancha de River y que aprovechen el operativo policial, ¡qué se yo! Si es un desastre todo, otro más no jode a nadie", escribió irónicamente el periodista Fernando Carlos. Quien le contestó fue Israel Damonte, que avisó, en chiste, que él se bajaba: "Yo ya no puedo, Fer. ¡Tengo gente en casa".

Luego, el arquero del Globo se sumó y hasta ironizó respecto de los piedrazos: "Yo pongo la camioneta para llevar a los que pueda así no viajamos en colectivo. Por las dudas digo, ¿no?".