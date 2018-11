Guillermo: "No estábamos en condiciones de jugar"

Fotos DECLARACIONES. El "Mellizo" habló tras el vergonzoso acto de violencia que recibieron camino al Monumental.

Después de la confirmación de la postergación de la segunda final de la Copa Libertadores entre River y Boca, el entrenador del equipo "xeneize", Guillermo Barros Schelotto, consideró ayer que se tomó la decisión acertada porque sus jugadores "estaban en desventaja".

"No es lo que se vive previamente a una final lo que nos tocó vivir ayer. Estábamos en desventaja ayer, lo estamos hoy, y lo mejor para Boca era no jugar, porque no estábamos en las mismas condiciones que River. Este hecho no tiene nada que ver con lo deportivo y no se podía jugar", expresó Guillermo en una improvisada rueda de prensa que protagonizó en el hotel donde concentra el plantel.

Además, indicó: "Estábamos en desventaja, no estábamos preparados en la previa para una final y eso le manifesté al presidente (Daniel Angelici). Hace un año que uno le exige al jugador y ayer no tuvimos la previa lógica de una final. Hoy (por ayer) tampoco lo teníamos".

"Lo que pasó lo vieron todos, no es necesario que yo lo cuente. Lo feo que nos tocó vivir a los que estábamos en el micro y después en el vestuario. Nos sentíamos en desventaja. Sea River u otro rival, debemos llegar los dos en la misma situación", agregó.

En Boca mantuvieron desde temprano la postura de no jugarlo y hasta hicieron la presentación pidiéndole a la Conmebol que se aplicara el artículo 18, que si bien es ambiguo y muy amplio, claramente apuntaba al pedido de puntos. Y cuando estaban por hablar Guillermo y Angelici, ambos demoraron su charla hasta que la Conmebol finalmente confirmó la suspensión.

Decisión

Por último, Guillermo señaló: "Lo que traté fue de estar enfocado en el partido, en lo que estábamos viviendo y que esa situación no supere la concentración, pero fue inevitable", destacó anoche el "Mellizo".