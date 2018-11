Inician operativo para evitar fiestas clandestinas de alumnos de 5º año

Fotos PREVENCIÓN. La intención es desarticular los encuentros clandestinos con presencia de menores alcholizados.

A dos semanas del cierre del ciclo lectivo 2018, los alumnos del 5º año de varios colegios de la Capital y La Banda organizan clandestinamente las denominadas "fiestas del último día", a modo de despedida de su paso por el Nivel Secundario. Esta nueva modalidad festiva de los jóvenes obligó a la Policía de la Provincia, a través de la Dirección de Prevención contra el Alcoholismo y las comisarías; a la Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital; y a asociaciones civiles, como Proyecto Padres, a aunar sus trabajos para tratar de detectar los puntos de encuentros de estas reuniones no autorizadas, en las que el alcohol y el descontrol son los denominadores comunes.

Generalmente son las fincas alejadas del casco céntrico las elegidas para estos festejos y, según los referentes del operativo implementado para truncar estos encuentros, "en muchas oportunidades son los propios padres los que le compran las bebidas alcohólicas para los chicos, sin tener el mínimo conocimiento de las consecuencias que puede generar esta imprudencia". (Ver página 15)

En diálogo con EL LIBERAL, personal de la Dirección Prevención contra el Alcoholismo de la Policía de la Provincia contó que "se investiga y se realizan recorridos nocturnos por los sectores de fincas que se encuentran fuera del ejido municipal de Santiago y La Banda a fin de detectar las reuniones clandestinas, pero muchas veces esta situación se torna más complicada porque son los adultos los que encubren a los jóvenes, poniendo en riesgo su integridad".

"Sabemos que esta semana se incrementarán las fiestas, porque se acercan las fiestas de egreso oficiales y los chicos se reunirán antes para festejar entre ellos. Nuestra intención no es truncar su diversión, sino velar por su integridad física. Si en nuestro recorrido encontramos una fiesta de este tipo, en la que hay un adulto y no se consume alcohol, por supuesto que no se desalojará, pero por el contrario, si encontramos menores alcoholizados y solos se procederá a la clausura inmediata de la fiesta y se labrarán las correspondientes actas de infracción a quienes corresponda", explicaron.

La convocatoria de los adolescentes para las "fiestas del último día" cambió de modalidad para que no sean descubiertos, tal como ocurrió el año pasado.

Marcelo Arambuena, titular de Proyecto Padres contó que "en un principio los estudiantes se convocaban a través de las redes sociales porque participaban incluso chicos de otras escuelas o de cursos más bajos. Sin embargo ahora, fueron más prudentes en ese sentido y la convocatoria es de boca en boca, o bien a través de grupos cerrados de WhatsApp, lo que nos dificulta enterarnos. De todas maneras, así como hay adultos cómplices, hay otros padres y docentes responsables y preocupados que se enteran de la situación y nos ayudan a descubrir el punto de encuentro. Así es que ya tenemos a la vista algunas fiestas que se organizan para los próximos días".