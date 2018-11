Palito Ortega incluyó un clásico de Leo Dan en su disco

26/11/2018 -

Luego de un trabajo llamado "Rock n’ Roll", en donde homenajeó a los grandes del género, Palito Ortega lanzó un nuevo disco llamado "Románticos 60’s", en el que recrea canciones de amor de esa época. La placa, editada por el sello Sony, incluye "Put your head on my shoulder" y "Diana", de Paul Anka; "Runaway", de Del Shannon; "Oh! Carol", de Neil Sedaka; y "Stand by me", de Ben E. King, entre otros. También "House of the rising sun", de la banda de sonido del filme "El Ángel", Luis; y "Celia", el clásico del santiagueño Leo Dan.