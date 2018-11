¿Valeria Mazza fue al programa de Andy Kusnetzoff para aclarar que su marido Alejandro Gravier no es ningún tirano?

26/11/2018 -

Hace una semana, invitada al programa de Mirtha Legrand, la exmodelo Valeria Mazza había admitido ante una pregunta de la diva que después de cada uno de los partos de sus hijos, su marido, Alejandro Gravier le mostraba una imagen de antes del embarazo y le decía "tenés que volver a ser flaca como esta foto". "Me ponía. ¡Maldito, maldito! Obviamente que ir contra natura, no. Mujeres, no sufran. Uno pone el cuerpo para ser madre con todo el amor, creo que no hay amor más divino que el de una madre, y yo he puesto el cuerpo cuatro veces y he tenido cuatro partos naturales maravillosos. Pero no volvés nunca a estar igual. Todo te cambia en la vida. Pero siempre traté de dar lo mejor", había dicho.

Sin embargo, el sábado, apenas tuvo la oportunidad, sentada a la mesa del programa "PH: Podemos hablar", que conduce Andy Kusnetzoff, Valeria se apuró en aclarar qué fue lo que quiso decir en lo de Mirtha. "Me reí porque me parecía simpatiquísimo. Me parece gracioso. Pero después apareció ‘Gravier tirano’ y no es así de ninguna manera", dijo para minimizar la polémica. Y agregó. "He disfrutado terriblemente mis embarazos, he engordado 20 kilos por embarazo. Nunca trabajé embarazada porque los disfruté. Después sí me ponía a trabajar para estar bien y volver a trabajar. Por eso mis hijos se llevan tres años: me tomaba un tiempo para recuperarme y volver a trabajar. Los disfruté un montón y él no me exigió absolutamente nada".

Valeria, quien dentro de cuatro años cumplirá la mitad de siglo, ha hecho una reaparición en la televisión argentina con bastantes polémicas, porque antes de lo que sucedió con el comentario sobre las exigencias de Gravier fue tildada de machista por los comentarios que hizo en el programa "Todas las tardes" de su amiga Maju Lozano, adonde señaló que no quería que se perdiera la caballerosidad masculina por la lucha feminista.